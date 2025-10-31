Польская система налогообложения ФЛП в Украине не предусматривает увеличения налогов — Гетманцев Сегодня 17:28 — Казна и Политика

Польская система налогообложения ФЛП в Украине не предусматривает увеличения налогов, как об этом заявляют некоторые псевдоэксперты.

На самом деле цель предстоящего перехода, который планируется после войны — уплата единого налога только действительно малыми бизнесами или теми, чей оборот не превышает 2 млн евро в год.

Те же, кто имеет больший оборот, не смогут пользоваться льготами.

Об этом заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Интерфакс-Украина».

Гетманцев подчеркнул, что система единого налога действительно нуждается в «существенном реформировании по польской модели». Уже утверждена Национальная стратегия доходов, где это определено.

Он пояснил, что сейчас «ФЛП» могут использоваться в т.н. схемах дробления бизнеса. Это негативно отражается не только на доходах госбюджета, но и на конкуренции.

«Есть „АТБ“, которое работает на одном или двух юридических лицах и имеет оборот до 250 млрд грн, а есть фирма, которая имеет оборот до 10 млн грн, а на самом деле около 50 „субъектов хозяйствования“ под одним брендом. Мы же понимаем, что так это не может работать», — привел пример Гетманцев.

Что такое польская система для ФЛП

Польская модель предусматривает более мягкие лимиты операций — 2 млн евро, тогда как в Украине лимит составляет 7,8 млн грн (198 тыс. евро). Также разные виды деятельности облагаются разными ставками.

К примеру, для торговли предусмотрена ставка единого налога 3%. Низким налогом облагается и производство. А налоги на услуги значительно выше и составляют от 12 до 20%.

То есть для определенных видов деятельности у поляков предусмотрена меньшая ставка, чем сейчас в Украине. Главное условие — работать честно, не скрывая обороты.

«Мы должны говорить в контексте правительственной НДС и реформирования единого налога не о повышении налогов, а о справедливости налогообложения и применении системы именно для малого бизнеса, а не для среднего и крупного», — подытожил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

ФЛП третьей группы в Украине ежеквартально уплачивают единый налог 5% от дохода и ежемесячно по меньшей мере 22% от минимальной зарплаты (в 2025 году это 1760 грн) единого социального взноса. Это позволяет нечестным работодателям не платить налоги с зарплат.

