Польская система налогообложения ФЛП в Украине не предусматривает увеличения налогов — Гетманцев

Казна и Политика
Польская система налогообложения ФЛП в Украине не предусматривает увеличения налогов, как об этом заявляют некоторые псевдоэксперты.
На самом деле цель предстоящего перехода, который планируется после войны — уплата единого налога только действительно малыми бизнесами или теми, чей оборот не превышает 2 млн евро в год.
Те же, кто имеет больший оборот, не смогут пользоваться льготами.
Об этом заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Интерфакс-Украина».
Гетманцев подчеркнул, что система единого налога действительно нуждается в «существенном реформировании по польской модели». Уже утверждена Национальная стратегия доходов, где это определено.
Он пояснил, что сейчас «ФЛП» могут использоваться в т.н. схемах дробления бизнеса. Это негативно отражается не только на доходах госбюджета, но и на конкуренции.
«Есть „АТБ“, которое работает на одном или двух юридических лицах и имеет оборот до 250 млрд грн, а есть фирма, которая имеет оборот до 10 млн грн, а на самом деле около 50 „субъектов хозяйствования“ под одним брендом. Мы же понимаем, что так это не может работать», — привел пример Гетманцев.
Что такое польская система для ФЛП

Польская модель предусматривает более мягкие лимиты операций — 2 млн евро, тогда как в Украине лимит составляет 7,8 млн грн (198 тыс. евро). Также разные виды деятельности облагаются разными ставками.
К примеру, для торговли предусмотрена ставка единого налога 3%. Низким налогом облагается и производство. А налоги на услуги значительно выше и составляют от 12 до 20%.
То есть для определенных видов деятельности у поляков предусмотрена меньшая ставка, чем сейчас в Украине. Главное условие — работать честно, не скрывая обороты.
«Мы должны говорить в контексте правительственной НДС и реформирования единого налога не о повышении налогов, а о справедливости налогообложения и применении системы именно для малого бизнеса, а не для среднего и крупного», — подытожил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • ФЛП третьей группы в Украине ежеквартально уплачивают единый налог 5% от дохода и ежемесячно по меньшей мере 22% от минимальной зарплаты (в 2025 году это 1760 грн) единого социального взноса. Это позволяет нечестным работодателям не платить налоги с зарплат.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
