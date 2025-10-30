0 800 307 555
Сколько человек сейчас в Украине: эксперт озвучила цифры

Казна и Политика
На сегодня в Украине на подконтрольных территориях проживает около 28−30 миллионов человек.
Об этом в интервью «Обозу» рассказала директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова.
Что касается количества украинских беженцев за границей, то, по словам Либановой, в ЕС проживает около 4,3 млн украинцев. Еще около миллиона — в других странах: в Британии, США, Канаде, некоторые уехали в Латинскую Америку.
А вот сосчитать количество населения на оккупированных территориях значительно труднее, говорит демограф.
«Проблема в том, что мы не знаем ничего о судьбах тех людей: когда территории оккупировали, часть граждан эвакуировалась в западном направлении, часть попала под оккупацию», — отметила она.
Что касается перспектив возвращения беженцев в Украину после войны, то, по мнению Либановой, масштабы будут зависеть от ряда факторов.
«Первое, что влияет на решение людей, возвращаться или нет, — это фактор безопасности. И чем быстрее закончится война, тем больше людей вернется», — говорит специалист.
Ранее она сказала, что абсолютно все страны, в которых проживают украинские беженцы, заинтересованы в их ассимиляции.
«Заинтересованы абсолютно все. Наши соотечественники едут в европейские страны, где характерно „старение“ населения, не хватает рабочей силы. А здесь приезжают христиане, миролюбивые, трудолюбивые, образованные. Привозят с собой детей, треть мигрантов — это дети до 18 лет», — подчеркнула демограф.
Она добавила, что, возможно, власти и не заинтересованы, а вот бизнес заинтересован.
По материалам:
УНІАН
Payment systems