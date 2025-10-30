Стандарты ЕС на железной дороге: Правительство одобрило законопроект Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Сегодня одобрен проект Закона «О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины».

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что предусматривается

Законопроектом предусмотрено внедрение европейской системы обеспечения безопасности перевозок и операционной совместимости железнодорожного транспорта в соответствии с Директивой (ЕС) 2016/798 Европейского Парламента.

Предполагается создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями законодательства ЕС, что позволит повысить уровень безопасности перевозок.

Также предусмотрено введение проведения оценки рисков функционирования железнодорожного транспорта

Для обеспечения интероперабельности (способности железнодорожного транспорта поддерживать безопасное движение) законопроект предлагает установить правовые основы технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта к эксплуатации, вводится европейский подход по обеспечению технического обслуживания подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние.

Также предлагается ввести европейскую систему допуска машинистов локомотивов/поездов к оперированию на инфраструктуре железнодорожного транспорта, функционирование учебных центров, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов.

