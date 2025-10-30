0 800 307 555
ру
Стандарты ЕС на железной дороге: Правительство одобрило законопроект

Казна и Политика
Стандарты ЕС на железной дороге: Правительство одобрило законопроект
Сегодня одобрен проект Закона «О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины».
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что предусматривается

Законопроектом предусмотрено внедрение европейской системы обеспечения безопасности перевозок и операционной совместимости железнодорожного транспорта в соответствии с Директивой (ЕС) 2016/798 Европейского Парламента.
  • Предполагается создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями законодательства ЕС, что позволит повысить уровень безопасности перевозок.
  • Также предусмотрено введение проведения оценки рисков функционирования железнодорожного транспорта
Для обеспечения интероперабельности (способности железнодорожного транспорта поддерживать безопасное движение) законопроект предлагает установить правовые основы технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта к эксплуатации, вводится европейский подход по обеспечению технического обслуживания подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние.
Также предлагается ввести европейскую систему допуска машинистов локомотивов/поездов к оперированию на инфраструктуре железнодорожного транспорта, функционирование учебных центров, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
