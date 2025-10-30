Цифровизация рынка труда: что придумали в Кабмине Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Цифровизация рынка труда: что придумали в Кабмине

29 октября Кабинет Министров принял постановление, запускающее масштабную цифровизацию рынка труда.

Цель

Более эффективное трудоустройство, меньше бумаги, решения на основе данных. Основа реформы — цифровая система «Обрій».

В «Обрій» можно будет:

зарегистрировать статус безработного,

оформить помощь,

официально освободиться на временно оккупированных территориях,

получить грант на обучение,

получить подтверждение квалификации.

Система разрабатывается командами Минэкономики и Государственной службы занятости. «Обрій» будет автоматически проверять данные в Пенсионном фонде, Государственном центре занятости и других реестрах.

Для чего нужна цифровизация рынка труда

Сегодня значительное количество украинцев находятся вне формального рынка труда — либо экономически неактивны, либо работают неофициально. Ключевое препятствие — устаревшие бизнес-процессы, недостаточность цифровизации различных государственных сервисов в сфере занятости; нехватка информации для эффективного анализа и прогнозирования трендов на рынке труда.

Поэтому специалисты Центра занятости часто не имеют достаточных данных, чтобы направить человека, который ищет работу, именно в ту сферу, где его навыки могут быть наиболее востребованными. Так же часто не хватает связи между потребностями работодателей и тем, каким навыкам и квалификациям обучают различные провайдеры учебных программ.

«Наш фокус — вернуть людей в экономику и дать бизнесу кадры. Один из ключевых инструментов этого — оптимизация и цифровизация бизнес-процессов, настройка обменов между различными государственными реестрами, построение системы, которая сделает возможным системный и регулярный анализ предложения и спроса на рынке труда, а также научится прогнозировать баланс спроса и предложения», отмечает Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Что изменит запуск цифровой системы

Создадим единый цифровой маршрут для всех участников рынка труда.

Привлечем бизнес и образовательные учреждения к подбору и переквалификации.

Привяжем программы переобучения работников к конкретным потребностям работодателей.

Имплементируем в рынок труда современные справочники профессий и навыков, согласованные с практиками ЕС.

Создадим условия для аналитики и мониторинга в реальном времени.

Как будет действовать

Цифровая система «Обрій» объединит все сервисы и данные в одной экосистеме. Сервисный подход на практике: заявление через «Дія», и государство сопровождает человека от первого до последнего дня работы, и самое важное — также и после потери работы, помогая человеку вернуться к трудоустройству и собственному заработку.

Как отметили в Правительстве, это решение Правительства является составной частью более широкого плана изменений на рынке труда, где уже готовится Стратегия занятости. Параллельно прорабатываются изменения в трудовом законодательстве, чтобы согласовать сервисную модель и цифровые процессы.

