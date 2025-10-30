0 800 307 555
Цифровизация рынка труда: что придумали в Кабмине

Казна и Политика
29 октября Кабинет Министров принял постановление, запускающее масштабную цифровизацию рынка труда.
Об этом идет речь на сайте Минэкономики.

Цель

Более эффективное трудоустройство, меньше бумаги, решения на основе данных. Основа реформы — цифровая система «Обрій».

В «Обрій» можно будет:

  • зарегистрировать статус безработного,
  • оформить помощь,
  • официально освободиться на временно оккупированных территориях,
  • получить грант на обучение,
  • получить подтверждение квалификации.
Система разрабатывается командами Минэкономики и Государственной службы занятости. «Обрій» будет автоматически проверять данные в Пенсионном фонде, Государственном центре занятости и других реестрах.

Для чего нужна цифровизация рынка труда

  1. Сегодня значительное количество украинцев находятся вне формального рынка труда — либо экономически неактивны, либо работают неофициально.
  2. Ключевое препятствие — устаревшие бизнес-процессы, недостаточность цифровизации различных государственных сервисов в сфере занятости; нехватка информации для эффективного анализа и прогнозирования трендов на рынке труда.
Поэтому специалисты Центра занятости часто не имеют достаточных данных, чтобы направить человека, который ищет работу, именно в ту сферу, где его навыки могут быть наиболее востребованными. Так же часто не хватает связи между потребностями работодателей и тем, каким навыкам и квалификациям обучают различные провайдеры учебных программ.
«Наш фокус — вернуть людей в экономику и дать бизнесу кадры. Один из ключевых инструментов этого — оптимизация и цифровизация бизнес-процессов, настройка обменов между различными государственными реестрами, построение системы, которая сделает возможным системный и регулярный анализ предложения и спроса на рынке труда, а также научится прогнозировать баланс спроса и предложения»,
отмечает Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Что изменит запуск цифровой системы

  • Создадим единый цифровой маршрут для всех участников рынка труда.
  • Привлечем бизнес и образовательные учреждения к подбору и переквалификации.
  • Привяжем программы переобучения работников к конкретным потребностям работодателей.
  • Имплементируем в рынок труда современные справочники профессий и навыков, согласованные с практиками ЕС.
  • Создадим условия для аналитики и мониторинга в реальном времени.
Как будет действовать

Цифровая система «Обрій» объединит все сервисы и данные в одной экосистеме. Сервисный подход на практике: заявление через «Дія», и государство сопровождает человека от первого до последнего дня работы, и самое важное — также и после потери работы, помогая человеку вернуться к трудоустройству и собственному заработку.
Как отметили в Правительстве, это решение Правительства является составной частью более широкого плана изменений на рынке труда, где уже готовится Стратегия занятости. Параллельно прорабатываются изменения в трудовом законодательстве, чтобы согласовать сервисную модель и цифровые процессы.
По материалам:
Finance.ua
