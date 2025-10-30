0 800 307 555
Личные финансы
3
Через «Дія» украинцы смогут получить по 15 тыс. грн: детали программы
Правительство поддержало запуск новой экосистемы «Горизонт». Через «Дія» человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить пособие, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 000 грн на переквалификацию.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как будет работать

Система «Горизонт» будет автоматически определять, кто потерял работу, и будет подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации (AI-matching).

Для чего это

Аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать навыки.
Как отметила Сириденко, к системе подключаются все ключевые государственные институты. Администратором станет Государственная служба занятости.
Напомним, 24 октября прошло 100 дней с момента формирования нового правительства под руководством премьера Юлии Свириденко. Кабмин показал первые результаты работы, сосредоточенные на приоритетах безопасности, экономической и социальной стабильности, энергетике и поддержке прифронтовых общин.
Также правительство приняло изменения для улучшения условий службы и поддержки военных.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Finance.ua
