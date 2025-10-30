Через «Дія» украинцы смогут получить по 15 тыс. грн: детали программы
Правительство поддержало запуск новой экосистемы «Горизонт». Через «Дія» человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить пособие, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 000 грн на переквалификацию.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Как будет работать
Система «Горизонт» будет автоматически определять, кто потерял работу, и будет подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации (AI-matching).
Для чего это
Аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать навыки.
Как отметила Сириденко, к системе подключаются все ключевые государственные институты. Администратором станет Государственная служба занятости.
Напомним, 24 октября прошло 100 дней с момента формирования нового правительства под руководством премьера Юлии Свириденко. Кабмин показал первые результаты работы, сосредоточенные на приоритетах безопасности, экономической и социальной стабильности, энергетике и поддержке прифронтовых общин.
Также правительство приняло изменения для улучшения условий службы и поддержки военных.
Поделиться новостью
Также по теме
Через «Дія» украинцы смогут получить по 15 тыс. грн: детали программы
Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников считают их слишком низкими
Кто из украинцев может получить 10 пенсий за раз (список)
ТОП-6 самых теплых мест в Испании зимой (фото)
В каких странах ЕС жители считают себя бедными — данные Евростата
«ЄМалятко» снова доступно в семи областях: как воспользоваться услугой