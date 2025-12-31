Как онлайн получить справку о размере пенсии: пошаговая инструкция Сегодня 17:15 — Личные финансы

В главном управлении Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области рассказали, как онлайн получить справку о размере пенсии.

Как получить справку о размере пенсии онлайн

Специалисты отмечают, для этого получателям необходимо зайти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи, банковской карты ID.GOV.UA или «Дія.Підпис».

Затем нажмите в левом боковом меню на вкладку «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».

Далее алгоритм действий следующий:

выберите пункт «Справка о доходах пенсионера»;

заполните все обязательные поля формы запроса, отмеченные звездочкой;

укажите период, за который нужно сформировать доходы в справке;

дайте согласие на обработку персональных данных и нажмите «Отправить в ПФУ»;

получите ответ на запрос в разделе «Мои обращения».

В ПФУ отмечают также необходимо указать период, за который нужна справка, и телефон в формате +380ХХХХХХХХХ.

Сколько времени может занять сеанс видеоидентификации пенсионера

Ранее Finance.ua писал , что для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID карту.

Во время сеанса видеоконференции, который в среднем длится около 20 минут, необходимо показать документ уполномоченному работнику ПФУ и зачитать его реквизиты. Речь идет о серии, номере, дате выдачи паспорта и наименовании органа, выдавшего его.

