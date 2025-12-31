Как онлайн получить справку о размере пенсии: пошаговая инструкция
В главном управлении Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области рассказали, как онлайн получить справку о размере пенсии.
Как получить справку о размере пенсии онлайн
Специалисты отмечают, для этого получателям необходимо зайти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи, банковской карты ID.GOV.UA или «Дія.Підпис».
Затем нажмите в левом боковом меню на вкладку «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».
Далее алгоритм действий следующий:
- выберите пункт «Справка о доходах пенсионера»;
- заполните все обязательные поля формы запроса, отмеченные звездочкой;
- укажите период, за который нужно сформировать доходы в справке;
- дайте согласие на обработку персональных данных и нажмите «Отправить в ПФУ»;
- получите ответ на запрос в разделе «Мои обращения».
В ПФУ отмечают также необходимо указать период, за который нужна справка, и телефон в формате +380ХХХХХХХХХ.
Сколько времени может занять сеанс видеоидентификации пенсионера
Ранее Finance.ua писал, что для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID карту.
Во время сеанса видеоконференции, который в среднем длится около 20 минут, необходимо показать документ уполномоченному работнику ПФУ и зачитать его реквизиты. Речь идет о серии, номере, дате выдачи паспорта и наименовании органа, выдавшего его.
Поделиться новостью
Также по теме
Как онлайн получить справку о размере пенсии: пошаговая инструкция
Стоимость праздничного стола в 2025 году
Должен ли работник при принятии на работу предоставить военный билет
Немецкий паспорт: стоимость, преимущества и условия получения для украинцев
Как заверить подлинность подписи на документах
Специалисты назвали самый дешевый день для бронирования авиабилетов