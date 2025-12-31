0 800 307 555
Как онлайн получить справку о размере пенсии: пошаговая инструкция

Личные финансы
В главном управлении Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области рассказали, как онлайн получить справку о размере пенсии.

Как получить справку о размере пенсии онлайн

Специалисты отмечают, для этого получателям необходимо зайти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи, банковской карты ID.GOV.UA или «Дія.Підпис».
Затем нажмите в левом боковом меню на вкладку «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».
Далее алгоритм действий следующий:
  • выберите пункт «Справка о доходах пенсионера»;
  • заполните все обязательные поля формы запроса, отмеченные звездочкой;
  • укажите период, за который нужно сформировать доходы в справке;
  • дайте согласие на обработку персональных данных и нажмите «Отправить в ПФУ»;
  • получите ответ на запрос в разделе «Мои обращения».
В ПФУ отмечают также необходимо указать период, за который нужна справка, и телефон в формате +380ХХХХХХХХХ.

Сколько времени может занять сеанс видеоидентификации пенсионера

Ранее Finance.ua писал, что для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID карту.
Во время сеанса видеоконференции, который в среднем длится около 20 минут, необходимо показать документ уполномоченному работнику ПФУ и зачитать его реквизиты. Речь идет о серии, номере, дате выдачи паспорта и наименовании органа, выдавшего его.
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
