0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Должен ли работник при принятии на работу предоставить военный билет

Личные финансы
53
Должен ли работник при принятии на работу предоставить военный билет
Должен ли работник при принятии на работу предоставить военный билет
Предприятия, учреждения и организации обязаны проверять наличие военно-учетных документов при принятии на работу или обучение.
Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.

Какие документы нужно предъявить

Отмечается, что военнообязанный должен показать военный билет или временное удостоверение, а призывники — удостоверение о приписке к призывному участку.
Принять их на работу на предприятиях без проблем смогут только после того, как претенденты на вакансии будут взяты на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а состоящих на учете в Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки — после взятия на учет там.

Особенности для женщин

Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, также являются военнообязанными и должны подать военно-учетный документ, даже если устраиваются на должность, не связанную с медициной или фармацевтикой.
Эти требования установлены постановлением Кабмина № 921, и в случае нарушения порядка взятия на военный учет работодатели могут получить штраф.
По материалам:
Finance.ua
МобилизацияВоеннообязанныйВоенный билетПризывник
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems