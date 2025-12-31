Должен ли работник при принятии на работу предоставить военный билет
Предприятия, учреждения и организации обязаны проверять наличие военно-учетных документов при принятии на работу или обучение.
Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.
Какие документы нужно предъявить
Отмечается, что военнообязанный должен показать военный билет или временное удостоверение, а призывники — удостоверение о приписке к призывному участку.
Принять их на работу на предприятиях без проблем смогут только после того, как претенденты на вакансии будут взяты на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а состоящих на учете в Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки — после взятия на учет там.
Особенности для женщин
Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, также являются военнообязанными и должны подать военно-учетный документ, даже если устраиваются на должность, не связанную с медициной или фармацевтикой.
Эти требования установлены постановлением Кабмина № 921, и в случае нарушения порядка взятия на военный учет работодатели могут получить штраф.
