Как заверить подлинность подписи на документах
Процедура заверения подлинности подписи имеет важное значение для обеспечения юридической достоверности документов. Она гарантирует, что подпись принадлежит именно тому лицу, которое заявляет о своей воле. Потребность в заверении может возникнуть, когда необходимо подать заявление, документы в учреждение, оформить разрешение.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Кто имеет право заверять подпись

Заверяют подлинность подписи на документах, кроме тех, которые в соответствии с законом или по требованию сторон подлежат нотариальному заверению:
  • нотариус;
  • должностное лицо органа местного самоуправления;
  • должностное лицо консульского учреждения Украины;
  • начальник учреждения исполнения наказаний.
Документы, которые необходимо предоставить для этого нотариального действия:
  • документ, на котором должна быть заверена подлинность подписи;
  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Подпись за другое лицо: в каких случаях это разрешено

На документе может быть заверена подлинность подписи лица, подписавшегося за другое лицо, которое не могло это сделать собственноручно вследствие физической несостоятельности, болезни или по другим уважительным причинам.
В таком случае нотариус обязан установить личности обоих граждан, а причины подписания за другое лицо обязательно указываются в удостоверительной надписи.
«Замечаем, что вышеупомянутые уполномоченные лица, заверяя подлинность подписи, не заверяют факты, изложенные в документе, а лишь подтверждают, что подпись сделана определенным лицом. За правдивость фактов, изложенных в документе, отвечает лицо, подписавшее этот документ», — говорится в сообщении.
Они не могут свидетельствовать о подлинности подписи физического лица на документе, в котором утверждаются обстоятельства, право заверения которых принадлежит только соответствующему государственному органу.
Например: время рождения, брака, смерти, наличие болезни, инвалидности, право собственности на имущество и т. д. Подлинность подписи на таком документе может быть заверена в случае, если документ предназначен для подачи в компетентные органы другого государства.
Согласно Порядку нотариус заверяет также подлинность квалифицированной электронной подписи, учитывая положения порядка совершения нотариальных действий с использованием квалифицированной электронной подписи или печати.
По материалам:
Finance.ua
