Что изменится для украинцев с 1 января 2026 года

Личные финансы
43
Новый год принесет украинцам ряд важных финансовых изменений. В частности, они касаются зарплат, пенсий, пособий при рождении детей и налоговых правил для предпринимателей.
Finance.ua рассказывает, какие изменения ждут украинцев с 1 января 2026 года.

Заработная плата и прожиточный минимум

Прожиточный минимум и минимальную зарплату изменили впервые с 2024 года. Они несколько выросли, в 2025 году их не пересматривали:
  • минимальная зарплата — с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);
  • общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);
  • прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).
По предварительному прогнозу, средняя зарплата штатных работников в 2026 году вырастет до 30 240 гривен (+24% по сравнению с 2025 годом).
Также с 1 января 2026 года растут штрафы за нарушение трудового законодательства

Зарплата учителей, врачей и соцработников

С нового года зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября еще на 20%.
Повышение зарплат готовят для врачей первичной и экстренной медицинской помощи — до 35 тысяч гривен.
Семейные врачи смогут получать повышенную до нового уровня зарплату при наличии 1 800 деклараций с пациентами.
С 1 января 2026 года к должностным окладам социальных работников применят коэффициент 2,5, что приведет к росту зарплат на 150%:
  • социальный менеджер (15 тарифных разрядов): с 8243 грн до 20607 грн (+150%);
  • специалист по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6773 грн до 16932 грн (+150%).

Сумма добровольного страхового взноса

С ростом минимальной зарплаты соответственно изменится размер минимального страхового взноса.
Чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, по договору о добровольном участии должно быть уплачено не менее 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, где 8 647 грн — размер минимальной заработной платы).

Пенсии

Продолжительность страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет:
  • после достижения возраста 60 лет — не менее 33 лет;
  • после достижения возраста 63 года — не менее 23 лет;
  • после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет.
Минимальная пенсия будет составлять 2595 грн, а максимальная по возрасту — 25950 грн. На март запланирована индексация пенсий для частичной компенсации роста стоимости товаров и услуг.

Изменения для ФЛП в 2026 году

Учитывая повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей.
Какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется платить ФЛП в 2026 году:

I группа

  • Единый налог: 320,90 грн
  • Военный сбор: 864,70 грн
  • ЕСВ: 1902,34 грн
  • Лимит доходов: 1 444 049 грн

II группа

  • Единый налог: 1729,40 грн
  • Военный сбор: 864,70 грн
  • ЕСВ: 1902,34 грн
  • Лимит доходов: 7 211 598 грн

III группа (без НДС/с НДС)

  • Единый налог: 5% для неплательщиков НДС / 3% для плательщиков НДС
  • Военный сбор: 1%/1%
  • ЕСВ: 1902,34 грн
  • Лимит доходов: 10 091 049 грн
Кроме того, ФЛП на упрощенной и общей системах налогообложения и самозанятые лица будут подавать объединенную налоговую отчетность ежеквартально, а не ежемесячно. Это следует делать в течение 40 календарных дней после завершения квартала.

Как изменятся требования к зарплате для бронирования в 2026 году

В связи с ростом минимальной зарплаты, для получения бронирования нужно будет иметь доход не менее 21,6 тыс. грн. В сумму зарплаты могут включаться, кроме оклада, другие доплаты.
Предприятие может потерять статус критического, если у других незабронированных работников зарплата будет меньше показателя в 21,6 тыс. грн, ведь еще среди требований — уровень среднемесячной зарплаты всех работников, который не может быть меньше вышеуказанной суммы.
Зарплатный порог касается частных предприятий, имеющих статус критической инфраструктуры. В то же время месячный доход работника на государственном или коммунальном предприятии не должен быть ниже средней зарплаты по региону за четвертый квартал года.

Помощь при рождении ребенка

С 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составит 50 тысяч гривен. Эта сумма является одноразовой помощью при рождении первого и каждого последующего ребенка.
Пособие по уходу за ребенком до одного года составит 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью размер этого пособия увеличен до 10 500 грн гривен в месяц.
Дополнительные программы поддержки:
  • 8 000 грн — помощь по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);
  • 8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «єСадок»;
  • 5 000 грн — одноразовая денежная помощь учащимся первых классов «Пакет школьника».

Скрининг здоровья 40+

С 1 января 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования для людей старше 40 лет.
Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить для этого 2000 гривен безналичной поддержки.

Курс валют

Средний курс доллара, который закладывает бизнес в своих бюджетах на 2026 год, составляет 46 гривен за доллар.
Тарас Лесовой прогнозирует, что на фоне предполагаемого спроса официальный курс доллара в январе будет находиться в диапазоне 42,2−42,8 гривен.
Вместе с тем Тарас Лесовой считает, что курс будет постепенно двигаться в направлении 43 грн за доллар.
По словам эксперта Сергея Мамедова, в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн. Таким образом, по сравнению со средними показателями 2025 г. официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2−7%.

Изменения для украинцев в Польше

С 1 января 2026 года работники в Польше получат минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 55 127 грн по состоянию на сентябрь 2025 г.) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто (около 360 грн).

Бесплатный роуминг в ЕС

С нового года Украина присоединится к общей европейской роуминговой зоне Roam Like at Home.
Для абонентов это означает, что во время путешествий по странам Европейского Союза не нужно будет покупать местную SIM-карту. Звонки, сообщения и мобильный интернет будут оплачиваться по условиям украинского тарифа.

Новые правила и тарифы в «Ощадбанке»

Изменения коснутся трех банковских продуктов и будут касаться стоимости сообщений. Речь идет о таких тарифных пакетах:
  • «Моя карта»
  • «MORE»
  • «Детская карта».
Предполагается, что новые цены на сообщения в зависимости от каналов поступления будут следующие:
  • на SMS-сообщение — стоимость вырастет с 25 грн до 40 грн/месяц;
  • на Viber — повысится с 15 грн до 25 грн/месяц.
Также повысят стоимость предоставления выписки в отделениях Ощадбанка о движении средств на счете со 100 до 150 грн.
Детальнее о том, что еще изменится с нового года для клиентов «Ощадбанка».

Из магазинов исчезнут популярные товары

С 1 января Украина перестанет использовать названия некоторых алкогольных продуктов, поэтому их названия исчезнут с полок магазинов.
В частности, не будет таких названий, как коньяк, шампанское, портвейн, херес. Вместо них будут новые: бренди, игристое вино, крепленое вино.
Производители и дальше будут выпускать напитки, только с другой маркировкой.
По материалам:
Finance.ua
