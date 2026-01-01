Что изменится для украинцев с 1 января 2026 года Сегодня 08:06 — Личные финансы

Новый год принесет украинцам ряд важных финансовых изменений. В частности, они касаются зарплат, пенсий, пособий при рождении детей и налоговых правил для предпринимателей.

Finance.ua рассказывает, какие изменения ждут украинцев с 1 января 2026 года.

Заработная плата и прожиточный минимум

Прожиточный минимум и минимальную зарплату изменили впервые с 2024 года. Они несколько выросли, в 2025 году их не пересматривали:

минимальная зарплата — с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);

(рост на 8%); общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

(+9,9%); прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

грн (+9,9%); прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).

По предварительному прогнозу , средняя зарплата штатных работников в 2026 году вырастет до 30 240 гривен (+24% по сравнению с 2025 годом).

Также с 1 января 2026 года растут штрафы за нарушение трудового законодательства

Зарплата учителей, врачей и соцработников

С нового года зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября еще на 20%.

Повышение зарплат готовят для врачей первичной и экстренной медицинской помощи — до 35 тысяч гривен.

Семейные врачи смогут получать повышенную до нового уровня зарплату при наличии 1 800 деклараций с пациентами.

С 1 января 2026 года к должностным окладам социальных работников применят коэффициент 2,5, что приведет к росту зарплат на 150%:

социальный менеджер (15 тарифных разрядов): с 8243 грн до 20607 грн (+150%);

специалист по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6773 грн до 16932 грн (+150%).

Сумма добровольного страхового взноса

С ростом минимальной зарплаты соответственно изменится размер минимального страхового взноса.

Чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, по договору о добровольном участии должно быть уплачено не менее 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, где 8 647 грн — размер минимальной заработной платы).

Пенсии

Продолжительность страхового стажа , который дает право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет:

после достижения возраста 60 лет — не менее 33 лет;

после достижения возраста 63 года — не менее 23 лет;

после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет.

Минимальная пенсия будет составлять 2595 грн, а максимальная по возрасту — 25950 грн. На март запланирована индексация пенсий для частичной компенсации роста стоимости товаров и услуг.

Изменения для ФЛП в 2026 году

Учитывая повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП , которая зависит от этих показателей.

Какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется платить ФЛП в 2026 году:

I группа

Единый налог: 320,90 грн

Военный сбор: 864,70 грн

ЕСВ: 1902,34 грн

Лимит доходов: 1 444 049 грн

II группа

Единый налог: 1729,40 грн

Военный сбор: 864,70 грн

ЕСВ: 1902,34 грн

Лимит доходов: 7 211 598 грн

III группа (без НДС/с НДС)

Единый налог: 5% для неплательщиков НДС / 3% для плательщиков НДС

Военный сбор: 1%/1%

ЕСВ: 1902,34 грн

Лимит доходов: 10 091 049 грн

Кроме того, ФЛП на упрощенной и общей системах налогообложения и самозанятые лица будут подавать объединенную налоговую отчетность ежеквартально, а не ежемесячно. Это следует делать в течение 40 календарных дней после завершения квартала.

Как изменятся требования к зарплате для бронирования в 2026 году

не менее 21,6 тыс. грн. В сумму зарплаты могут включаться, кроме оклада, другие доплаты. В связи с ростом минимальной зарплаты, для получения бронирования нужно будет иметь доходВ сумму зарплаты могут включаться, кроме оклада, другие доплаты.

Предприятие может потерять статус критического, если у других незабронированных работников зарплата будет меньше показателя в 21,6 тыс. грн, ведь еще среди требований — уровень среднемесячной зарплаты всех работников, который не может быть меньше вышеуказанной суммы.

Зарплатный порог касается частных предприятий, имеющих статус критической инфраструктуры. В то же время месячный доход работника на государственном или коммунальном предприятии не должен быть ниже средней зарплаты по региону за четвертый квартал года.

Помощь при рождении ребенка

50 тысяч гривен. Эта сумма является одноразовой помощью при рождении первого и каждого последующего ребенка. С 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составит. Эта сумма является одноразовой помощью при рождении первого и каждого последующего ребенка.

Пособие по уходу за ребенком до одного года составит 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью размер этого пособия увеличен до 10 500 грн гривен в месяц.

Дополнительные программы поддержки:

8 000 грн — помощь по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);

8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «єСадок»;

5 000 грн — одноразовая денежная помощь учащимся первых классов «Пакет школьника».

Скрининг здоровья 40+

С 1 января 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования для людей старше 40 лет.

Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить для этого 2000 гривен безналичной поддержки.

Курс валют

46 гривен за доллар. Средний курс доллара , который закладывает бизнес в своих бюджетах на 2026 год, составляет

Тарас Лесовой прогнозирует , что на фоне предполагаемого спроса официальный курс доллара в январе будет находиться в диапазоне 42,2−42,8 гривен.

Вместе с тем Тарас Лесовой считает, что курс будет постепенно двигаться в направлении 43 грн за доллар.

По словам эксперта Сергея Мамедова, в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн. Таким образом, по сравнению со средними показателями 2025 г. официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2−7%.

Изменения для украинцев в Польше

С 1 января 2026 года работники в Польше получат минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 55 127 грн по состоянию на сентябрь 2025 г.) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто (около 360 грн).

Бесплатный роуминг в ЕС



С нового года Украина присоединится к общей европейской роуминговой зоне Roam Like at Home.

Для абонентов это означает, что во время путешествий по странам Европейского Союза не нужно будет покупать местную SIM-карту. Звонки, сообщения и мобильный интернет будут оплачиваться по условиям украинского тарифа.

Новые правила и тарифы в «Ощадбанке»

Изменения коснутся трех банковских продуктов и будут касаться стоимости сообщений. Речь идет о таких тарифных пакетах:

«Моя карта»

«MORE»

«Детская карта».

Предполагается, что новые цены на сообщения в зависимости от каналов поступления будут следующие:

на SMS-сообщение — стоимость вырастет с 25 грн до 40 грн/месяц;

на Viber — повысится с 15 грн до 25 грн/месяц.

Также повысят стоимость предоставления выписки в отделениях Ощадбанка о движении средств на счете со 100 до 150 грн.

Из магазинов исчезнут популярные товары

С 1 января Украина перестанет использовать названия некоторых алкогольных продуктов, поэтому их названия исчезнут с полок магазинов.

В частности, не будет таких названий, как коньяк, шампанское, портвейн, херес. Вместо них будут новые: бренди, игристое вино, крепленое вино.

Производители и дальше будут выпускать напитки, только с другой маркировкой.

