ТОП-10 профессий для новичков в 2026 году

Рынок труда в Украине продолжает трансформироваться: работодатели становятся более гибкими, а молодые специалисты ищут не просто первую работу, а возможность быстро стартовать, учиться и развиваться.

Специалисты budni.robota.ua выделили 10 профессий, в которых новички смогут с уверенностью начать карьеру в 2026 году, даже без значительного опыта.

Ассистент в сфере работы с данными (Junior Data Assistant)

Почему в топе бизнесы массово переходят на цифровые процессы, а обработка данных стала базовой потребностью даже в малых компаниях.

Что делает в этой должности: новичок занимается очисткой данных, подготовкой таблиц и базовой аналитикой.

Как войти в профессию:

Пройдите краткие курсы Excel/Google Sheets и основы аналитики.

Попрактикуйтесь на реальных наборах данных (Kaggle, открытые данные Минцифры).

Соберите 2−3 миникейс-задачи в портфолио.

К чему быть готовы в 2026 году: автоматизация будет расти, поэтому важна способность быстро учиться и сочетать аналитику с AI-инструментами.

Контент-менеджер

Почему в топе бизнесу нужно больше контента, а качественный материал от людей ценится даже в мире AI.

Что делает в этой должности: новичок занимается подготовкой текстов, постов, описаний товаров, а также работает с простыми графическими редакторами или AI-инструментами.

Как войти в профессию:

Создайте портфолио из 5−7 разных типов контента.

Пройдите миникурс по брендовой коммуникации.

Ведите свой проект (блог, страницу, соцсеть).

К чему быть готовыми в 2026 году: работодатели будут больше оценивать умение работать с искусственным интеллектом, а не конкурировать с ним.

Специалист клиентской поддержки (Customer Support/Success)

Почему в топе растет количество онлайн-сервисов и экспортоориентированных компаний.

Что будете делать: помощь клиентам, работа с чатами и заявками, выполнение простых технических задач.

Как войти в профессию:

Подтяните английский до уровня B1-B2.

Овладейте базовыми CRM-системы.

Продемонстрируйте в резюме кейсы по коммуникации и разрешению конфликтов.

Чего ждать в 2026 году: работодатели все чаще будут искать специалистов для ночных смен на глобальных рынках — это открывает дополнительные возможности для новичков.

Ассистент проектного менеджера (PM Assistant)

Почему в топе: проектная модель работы распространяется в маркетинге, IT, образовании и других областях.

Что делает в этой должности: планирование задач, коммуникация с командой, выполнение небольших организационных задач.

Как войти в профессию:

Пройдите курс с Agile или Scrum.

Укажите любой опыт организации (события, обучающие проекты).

Попрактикуйтесь в Trello или Notion.

Чего ждать в 2026 году: работодатели будут больше ценить цифровую дисциплину — умение автоматизировать собственные рабочие процессы.

Младший специалист по рекрутингу (Junior Recruiter/Sourcer)

Почему в топе: рынок труда в Украине сейчас испытывает кадровый дефицит в разных отраслях, поэтому роли рекрутеров становятся критическими.

Что делает в этой должности: поиск кандидатов, написание первых контактных писем, организация собеседований.

Как войти в профессию:

Выберите 1−2 ниши, в которых вы хотите работать.

Попрактикуйте холодные сообщения и совершенствуйте коммуникационные навыки.

Чего ждать в 2026 году: будут ценить рекрутеров, которые понимают этику работы с AI-поиском и умеют эффективно сочетать технологии и человеческий подход.

E-commerce оператор/Менеджер онлайн-торговли

Почему в топе: украинские бренды активно развиваются на маркетплейсах, а онлайн-шоппинг выбирают все больше потребителей.

Что делает на этом посту: работа с заказами, картами товаров, ценообразованием и коммуникация с клиентами.

Как войти в профессию:

Иметь базовые знания платформ Prom, Rozetka, Etsy.

Создать небольшое портфолио из улучшенных карт товаров.

Понимать базы логистики и клиентского сервиса.

Чего ждать в 2026 году: рынок потребуются специалисты, способные обрабатывать большие объемы данных по продажам и эффективно использовать их для оптимизации процессов.

HR-ассистент/Координатор персонала

Почему в топе: растет количество компаний с удаленной структурой, которым нужны люди-организаторы.

Что делает в этой должности: ведение документации, онбординг новых сотрудников, внутренние коммуникации.

Как войти в профессию:

Овладейте Google Workspace.

Продемонстрируйте в резюме опыт организационной работы.

Чего ждать в 2026 году: возрастет спрос на HR-специалистов, которые разбираются в wellbeing-программах и внутреннем PR.

SMM-менеджер

Почему в топе: бренды активно строят вокруг себя коммьюнити, особенно TikTok и Reels.

Что делает в этой должности: модерация сообществ, создание постов, работа с трендами и аналитика страниц.

Как войти в профессию:

Ведите свой канал 1−2 месяца для формирования портфолио.

Научитесь работать с аналитикой соцсетей.

Соберите 3−4 кейса для повышения вовлеченности.

Будьте внимательны к трендам и контенту в соцсетях.

Чего ждать в 2026 году: будет расти спрос на специалистов, умеющих работать с UGC и строить лояльность аудитории.

Младший бухгалтер/Ассистент бухгалтера

Почему в топе: учет и контроль финансов нужны любому бизнесу — от кофейни до производства. Часть функций автоматизируют, но специалисты, которые разбираются в документах, налогах и отчетности, всегда будут востребованы.

Что делает в этой должности: помощь главному бухгалтеру, внесение первичных документов в программы, подготовка актов, счетов, накладных, участие в подготовке отчетности.

Как войти в профессию:

Пройдите базовый курс по бухгалтерскому учету и налогообложению (можно онлайн).

В резюме выделите внимательность к деталям и системность — это критично для бухгалтерии.

Чего ждать в 2026 году: часть рутинных операций будет автоматизирована, но будут ценить способность анализировать цифры и объяснять их бизнесу.

Junior Sales Manager/Менеджер по продажам (B2B/B2C)

Почему в топе: даже в периоды спада рынка спрос на продажников остается высоким: нужно привлекать новых клиентов и удерживать имеющихся. Многие компании готовы брать новичков и обучать их.

Что делает в этой должности: работа с входящими обращениями и теплыми лидами, холодные звонки и письма по скрипту, презентация продукта, консультации клиентов.

Как войти в профессию:

Подготовьте несколько «историй» о вашем опыте влияния или убеждения (университетские проекты, волонтерство, кружки).

Запишите короткое видео или аудио, где представите условный продукт за 1−2 минуты, — его можно добавить как ссылку в резюме.

Чего ждать в 2026 году: часть рутинных задач (составление писем, работа по скриптам) будет автоматизирована AI, но живой контакт и умение строить доверие останутся ключевыми навыками.

Главные советы по поиску первой работы в 2026 году

Портфолио важнее опыта. Даже 3−5 практических примеров работ могут дать существенное преимущество над «пустым» резюме.

Опыт можно сделать без помощи других. Волонтерские проекты, учебные кейсы или собственные инициативы — вполне легитимный старт карьеры.

AI — ваш инструмент, а не конкурент. Умение быстро адаптироваться и использовать технологии станет ключевым навыком.

Мягкие навыки наравне с техническими. В фокусе работодателей — коммуникация, самомотивация и ответственность.

Работодатели в 2026 году будут оценивать проактивность. Чем больше инициативы — тем быстрее рост.

Английский усиливает любую профессию. Даже базовый уровень открывает больше возможностей.

