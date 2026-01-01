Как работнику самостоятельно проверить оформление трудовых отношений: пошаговая инструкция
Если у работодателя имеются наемные работники, он на общих основаниях обязан ежемесячно платить за них единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 22% от базы начисления (заработной платы, вознаграждения за выполнение работ или предоставление услуг).
Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области.
Как работнику проверить оформление трудовых отношений
Специалисты отмечают, что страховой стаж и своевременная уплата единого взноса гарантируют работникам социальную защиту: оплату больничных, пособие на случай безработицы, несчастного случая, профессионального заболевания, а также право на достойную пенсию.
Для того чтобы проверить факт уплаты взносов и приобретенный страховой стаж, необходимо:
- зайти на портал электронных услуг ПФУ или скачать мобильное приложение «Пенсионный фонд» (Google Play и iOS);
- авторизоваться в личном кабинете;
- выберите раздел «Данные из Реестра застрахованных лиц», где хранятся: персональные данные, информация о зарплате, электронная трудовая книжка, листы нетрудоспособности
и т. п.;
- при необходимости актуализируйте данные;
- дайте согласие на дистанционное информирование по телефону или на электронную почту и получайте уведомление об уплате работодателем единого взноса и приобретенный страховой стаж.
Как изменится сумма добровольного страхового взноса в 2026 году
Ранее Finance.ua писал, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине вырастет с 8000 до 8647 гривен. Соответственно изменится размер минимального страхового взноса.
Чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, по договору о добровольном участии должно быть уплачено не менее 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, где 8 647 грн — размер минимальной заработной платы).
