Как работнику самостоятельно проверить оформление трудовых отношений: пошаговая инструкция

Если у работодателя имеются наемные работники, он на общих основаниях обязан ежемесячно платить за них единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 22% от базы начисления (заработной платы, вознаграждения за выполнение работ или предоставление услуг).

Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области.

Как работнику проверить оформление трудовых отношений

Специалисты отмечают, что страховой стаж и своевременная уплата единого взноса гарантируют работникам социальную защиту: оплату больничных, пособие на случай безработицы, несчастного случая, профессионального заболевания, а также право на достойную пенсию.

Для того чтобы проверить факт уплаты взносов и приобретенный страховой стаж, необходимо:

зайти на портал электронных услуг ПФУ или скачать мобильное приложение «Пенсионный фонд» (Google Play и iOS);

авторизоваться в личном кабинете;

выберите раздел «Данные из Реестра застрахованных лиц», где хранятся: персональные данные, информация о зарплате, электронная трудовая книжка, листы нетрудоспособности и т. п. ;

; при необходимости актуализируйте данные;

дайте согласие на дистанционное информирование по телефону или на электронную почту и получайте уведомление об уплате работодателем единого взноса и приобретенный страховой стаж.

Как изменится сумма добровольного страхового взноса в 2026 году

Ранее Finance.ua писал , что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине вырастет с 8000 до 8647 гривен. Соответственно изменится размер минимального страхового взноса.

Чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, по договору о добровольном участии должно быть уплачено не менее 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, где 8 647 грн — размер минимальной заработной платы).

