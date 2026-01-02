Если ІТ-специалисты совмещают несколько ролей: гарантирует ли это более высокую зарплату — исследование Сегодня 09:03 — Личные финансы

Большинство айтишников (73%) выполняют одну роль в текущей должности. В то время как 27% совмещают несколько ролей на одной работе.

Об этом пишет в исследовании dou.ua.

Чаще всего несколько ролей совмещают айтишники на Leadership должностях — как General (CEO, COO и другие), так и Tech Leadership (CTO, Head of Engineering, Director of Engineering и другие), а также работающие в офис-менеджменте. Более 60% специалистов на этих должностях совмещают свою основную роль с дополнительной.

General Leadership чаще всего совмещают с рядом других специализаций, среди которых наиболее распространены проджект менеджмент и Sales (46% и 43% соответственно).

Tech Leadership чаще всего совмещают с должностью Software Engineer (66%).

Офис-менеджмент чаще всего совмещают с ролями в HR (56%).

Среди специалистов, которые также часто совмещают роли: сисадмины, проджект менеджеры, специалисты по PR/Brand/Content и Sales. Более 40% специалистов в этих направлениях объединяют несколько ролей в своей основной должности.

Сисадмины чаще всего совмещают свою роль с направлениями DevOps (55%), SysAdmin (32%) и Security (30%). Проджект менеджеры совмещают роли с аналитикой (44%), продакт-менеджментом (29%) и другими ролями в проджект менеджменте (26%).

Специалисты по PR/Brand/Content чаще всего совмещают несколько ролей в пределах своей специализации (80%) или маркетинга (42%). Sales специалисты преимущественно совмещают роли именно в пределах Sales (65%).

Кто чаще всего совмещает несколько ролей и какие роли совмещают

Среди специализаций, в которых специалисты несколько чаще, чем айтишники в целом, совмещают роли: продакт менеджмент, Artist/Animator, HR и L&D направления, маркетинг и аналитика.

Художники и аниматоры, HR&L&D-специалисты, маркетологи и аналитики обычно совмещают роли в пределах своей основной специализации. В то же время, продакт-менеджеры сочетают роли как с проджект менеджментом (46%), так и с аналитикой (38%) и непосредственно с продакт менеджментом (33%).

Разработчики и тестировщики менее склонны к совмещению нескольких ролей на одной работе: роли объединяют 24% разработчиков и 18% QA специалистов против 27% среди айтишников в целом.

Чаще совмещают роли специалисты уровня Manager (49%), Lead+ (46%), а также специалисты без тайтла (35%).

Среди нетехнических специалистов совмещение нескольких ролей более распространено: 36% из них совмещают роли против 26% среди технических специалистов.

Стаж

Чем дольше специалисты работают в компании, тем чаще они совмещают несколько ролей. Среди работающих 3−5 лет роли объединяют 30%, а среди тех, кто имеет стаж 6−9 лет — 37%. Среди работающих в одной компании 10 лет и более роли объединяет почти половина — 47%.

Айтишники, работающие по нынешней ІТ-специальности 10+ лет, также более склонны к совмещению ролей: 32% против 27% среди айтишников в целом.

Доля тех, кто совмещает несколько ролей, и стаж работы

Совмещение ролей почаще происходит в маленьких компаниях. В компаниях с численностью до 10 специалистов несколько ролей исполняют 39% айтишников, в компаниях до 50 специалистов — 35%.

Типы компаний

В государственных предприятиях, стартапах и IT отделах специалисты чаще совмещают несколько ролей. В то же время, в продуктовых и аутстафинговых компаниях реже совмещают роли — 25% и 24% соответственно.

В каких компаниях совмещают несколько ролей: по типу и размеру компании

Сферы проектов

Чаще всего несколько ролей совмещают в Miltech: 41% работающих в этой сфере айтишников выполняют несколько ролей на работе.

Также чаще сочетают роли в таких сферах: Manufacturing, Data Science, AI/ML, Blockchain, ERP, Real Estate, Cloud Computing, Big Data, Retail/marketplace, SaaS и E-commerce. В этих областях более 30% специалистов совмещают основную роль с дополнительными.

В то же время в некоторых сферах совмещение ролей менее распространено. В частности, у Fintech/Banking несколько ролей сочетают 25% айтишников, у Mobile — 24%, а у Gambling — 18%.

Выше зарплата

Медианные зарплаты айтишников, объединяющих несколько ролей, и тех, кто выполняет одну роль, не отличаются в целом по рынку. Такая же картина наблюдается почти во всех специализациях, кроме разработки, QA и продакт менеджмента.

Среди разработчиков более высокая зарплата характерна для тех, кто объединяет несколько ролей: $3800 против $3529 у тех, кто выполняет одну роль. Аналогичная тенденция и среди тестировщиков: специалисты, объединяющие роли, получают в среднем $2700, тогда как работающие в пределах одной роли — $2220.

При этом среди продакт менеджеров наблюдается обратная связь: те, кто совмещает несколько ролей, получают немного меньше — $3275, по сравнению с $3827 у специалистов с одной ролью.

Вероятно, это связано с размером или типом компаний, в которых работают продакт-менеджеры, объединяющие роли: такая практика более характерна для небольших компаний (до 10 или до 50 специалистов), а также для сервисных компаний или IT отделов в не ІТ-компаниях.

Выводы

Около 27% айтишников совмещают несколько ролей на одной работе. Чаще это происходит среди нетехнических специалистов.

Чаще совмещают — на General и Tech Leadership должностях, а также на должностях, связанных с офис-менеджментом. Разработчики и QA менее склонны совмещать роли, однако у тех из них, кто совмещает, зарплата выше.

Среди тех, кто совмещает роли, большинство выполняет дополнительную роль в рамках своей основной специализации (например, HR Manager выполняет еще роль рекрутера).

Чаще всего несколько ролей совмещают в Miltech-сфере.

Чем дольше работают на одном месте работы, тем чаще комбинируют роли.

Совмещение нескольких ролей в целом не гарантирует более высокую зарплату: медианные зарплаты тех, кто объединяет роли, и тех, кто нет, не отличаются для большинства специализаций (исключение — разработка, QA и продакт менеджмент). В то же время айтишники с несколькими ролями несколько чаще получают бонусы.

