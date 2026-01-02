0 800 307 555
Школьники 1−11 классов будут получать бесплатное питание

По всей стране учащиеся 1−11 классов получат бесплатное питание с 1 сентября 2026 года. На это предусмотрено 14,4 млрд грн из государственного бюджета.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство готовит все необходимые решения для этого. Для реализации первого этапа программы школьного питания было направлено почти 5,9 млрд грн субвенции общинам.
Свириденко отметила, что всего же в государственном бюджете на 2026 год на эту программу предусмотрено 14,4 млрд грн.
Также отдельно государство заложило средства на модернизацию школьных пищеблоков.
Глава правительства напомнила, что с начала 2025 года бесплатное питание действует для школьников 1−4 классов, а с сентября горячие обеды стали получать и учащиеся 1−11 классов в прифронтовых общинах.
По состоянию на конец декабря 2 млн. детей в Украине уже обеспечены бесплатным горячим питанием.
Finance.ua
