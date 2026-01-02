Школьники 1−11 классов будут получать бесплатное питание
По всей стране учащиеся 1−11 классов получат бесплатное питание с 1 сентября 2026 года. На это предусмотрено 14,4 млрд грн из государственного бюджета.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство готовит все необходимые решения для этого. Для реализации первого этапа программы школьного питания было направлено почти 5,9 млрд грн субвенции общинам.
Свириденко отметила, что всего же в государственном бюджете на 2026 год на эту программу предусмотрено 14,4 млрд грн.
Также отдельно государство заложило средства на модернизацию школьных пищеблоков.
Глава правительства напомнила, что с начала 2025 года бесплатное питание действует для школьников 1−4 классов, а с сентября горячие обеды стали получать и учащиеся 1−11 классов в прифронтовых общинах.
По состоянию на конец декабря 2 млн. детей в Украине уже обеспечены бесплатным горячим питанием.
Поделиться новостью
Также по теме
Школьники 1−11 классов будут получать бесплатное питание
Финансовые тренды, которые вредят бюджету
Путешествия в 2026 году станут дороже: как сэкономить туристам
Как работнику самостоятельно проверить оформление трудовых отношений: пошаговая инструкция
Необанки для предпринимателей: что важно знать перед открытием бизнес-счета
ТОП-10 профессий для новичков в 2026 году