Финансовые тренды, которые вредят бюджету Сегодня 21:11 — Личные финансы

Финансовые тренды, которые вредят бюджету

В интернете можно найти очень много финансовых советов, однако доля из них — откровенно рискованны и могут завести не туда, куда нужно.

О финансовых ошибках рассказывает Aol.

Доверять ИИ в финансовых советах

Исследование College Investor показало, что искусственный интеллект дает неточную или ложную информацию более чем для 40% поисковых запросов, связанных с финансами.

Читайте также Как не повторить финансовые ошибки года

Особенно опасны ошибки в сложных темах — налогах, инвестициях или рефинансировании кредитов, где неверный совет может стоить значительных сумм.

Присоединение к мемкойн-мании

Мемкоины похожи на Bitcoin и другие криптовалюты , но вдохновлены интернет-трендами, шутками или вирусными моментами. Они не преследуют цель, поэтому являются одним из самых рискованных трендов в криптоинвестировании.

Показательный пример — мемкоин Hawk Tuah (HAWK), который после привлечения $2,8 млн в предпродажах и роста капитализации до $491 млн потерял более 90% стоимости менее чем через час после запуска.

Сомнительные финансовые лайфхаки

В прошлом году возникла тревожная финансовая тенденция, когда пользователи соцсетей стали распространять информацию о сбое из-за временной системной ошибки в банкоматах Chase Bank.

Читайте также Пересмотр финансовых привычек: что следует изменить в 2026 году

Выписывая чеки на свой счет и немедленно снимая средства до того как чеки возвращены, люди могли временно получить доступ к деньгам, которых у них не было.

Хотя многие пользователи интернета одобрили это как хитрый хакерский подход, он привел к серьезным последствиям: компания Chase подала в суд на клиентов, задолжавших почти 662 000 долларов США мошенническим снятием средств.

Вместо того чтобы рисковать юридическими проблемами из-за сомнительных финансовых мошенничеств в Интернете, ищите законные способы инвестирования и приумножения своих денег.

Импульсивные покупки

Чрезмерное расходование средств на ненужные вещи под влиянием соцсетей — еще один опасный тренд. Вместо того чтобы покупать очередную трендовую вещь, деньги можно направить на создание резервного фонда или погашение долгов.

Читайте также 7 финансовых «суперсил», которые следует развивать

Денежная дисморфия

Это искаженное представление о собственном финансовом положении через сравнение себя с идеализированными образами в социальных сетях.

Чтобы бороться с денежной дисморфией, начните с ограничения времени, проведенного в социальных сетях, и отмены подписки на учетные записи, вызывающие финансовую тревогу.

Сосредоточьтесь на определении того, что финансовый успех означает для вас лично, а не на том, что вы видите в Интернете.

Полезные финансовые тренды, которые следует поддержать:

Метод конвертов. Распределите наличные деньги в конверты с пометками «продукты», «развлечения», «ремонт автомобиля» и т. д. Это поможет избегать импульсивных издержек.

Распределите наличные деньги в конверты с пометками «продукты», «развлечения», «ремонт автомобиля» Это поможет избегать импульсивных издержек. «Громкое бюджетирование» — обсуждение сбережений и ограничений расходов с друзьями и семьей. Такая прозрачность помогает нормализовать разговоры о деньгах и развивает чувство ответственности.

обсуждение сбережений и ограничений расходов с друзьями и семьей. Такая прозрачность помогает нормализовать разговоры о деньгах и развивает чувство ответственности. «Девичья математика». К примеру, прежде чем купить куртку за 100 долларов, нужно разделить стоимость покупки на ожидаемое время использования. Если вы носили эту куртку 100 раз, то вы платите всего 1 доллар за каждый раз. При условии вдумчивого применения практика может помочь подумать о реальной ценности, которую вы получите от своих покупок со временем.

К примеру, прежде чем купить куртку за 100 долларов, нужно разделить стоимость покупки на ожидаемое время использования. Если вы носили эту куртку 100 раз, то вы платите всего 1 доллар за каждый раз. При условии вдумчивого применения практика может помочь подумать о реальной ценности, которую вы получите от своих покупок со временем. Деинфлюенсинг — сознательное избегание ненужных покупок, навязанных трендами в соцсетях.

сознательное избегание ненужных покупок, навязанных трендами в соцсетях. Челенджи без затрат — периоды полного отказа от необязательных покупок.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.