Финансовые тренды, которые вредят бюджету

Личные финансы
13
Финансовые тренды, которые вредят бюджету
Финансовые тренды, которые вредят бюджету
В интернете можно найти очень много финансовых советов, однако доля из них — откровенно рискованны и могут завести не туда, куда нужно.
О финансовых ошибках рассказывает Aol.

Доверять ИИ в финансовых советах

Исследование College Investor показало, что искусственный интеллект дает неточную или ложную информацию более чем для 40% поисковых запросов, связанных с финансами.
Особенно опасны ошибки в сложных темах — налогах, инвестициях или рефинансировании кредитов, где неверный совет может стоить значительных сумм.

Присоединение к мемкойн-мании

Мемкоины похожи на Bitcoin и другие криптовалюты, но вдохновлены интернет-трендами, шутками или вирусными моментами. Они не преследуют цель, поэтому являются одним из самых рискованных трендов в криптоинвестировании.
Показательный пример — мемкоин Hawk Tuah (HAWK), который после привлечения $2,8 млн в предпродажах и роста капитализации до $491 млн потерял более 90% стоимости менее чем через час после запуска.

Сомнительные финансовые лайфхаки

В прошлом году возникла тревожная финансовая тенденция, когда пользователи соцсетей стали распространять информацию о сбое из-за временной системной ошибки в банкоматах Chase Bank.
Выписывая чеки на свой счет и немедленно снимая средства до того как чеки возвращены, люди могли временно получить доступ к деньгам, которых у них не было.
Хотя многие пользователи интернета одобрили это как хитрый хакерский подход, он привел к серьезным последствиям: компания Chase подала в суд на клиентов, задолжавших почти 662 000 долларов США мошенническим снятием средств.
Вместо того чтобы рисковать юридическими проблемами из-за сомнительных финансовых мошенничеств в Интернете, ищите законные способы инвестирования и приумножения своих денег.

Импульсивные покупки

Чрезмерное расходование средств на ненужные вещи под влиянием соцсетей — еще один опасный тренд. Вместо того чтобы покупать очередную трендовую вещь, деньги можно направить на создание резервного фонда или погашение долгов.
Денежная дисморфия

Это искаженное представление о собственном финансовом положении через сравнение себя с идеализированными образами в социальных сетях.
Чтобы бороться с денежной дисморфией, начните с ограничения времени, проведенного в социальных сетях, и отмены подписки на учетные записи, вызывающие финансовую тревогу.
Сосредоточьтесь на определении того, что финансовый успех означает для вас лично, а не на том, что вы видите в Интернете.
Полезные финансовые тренды, которые следует поддержать:
  • Метод конвертов. Распределите наличные деньги в конверты с пометками «продукты», «развлечения», «ремонт автомобиля» и т. д. Это поможет избегать импульсивных издержек.
  • «Громкое бюджетирование» — обсуждение сбережений и ограничений расходов с друзьями и семьей. Такая прозрачность помогает нормализовать разговоры о деньгах и развивает чувство ответственности.
  • «Девичья математика». К примеру, прежде чем купить куртку за 100 долларов, нужно разделить стоимость покупки на ожидаемое время использования. Если вы носили эту куртку 100 раз, то вы платите всего 1 доллар за каждый раз. При условии вдумчивого применения практика может помочь подумать о реальной ценности, которую вы получите от своих покупок со временем.
  • Деинфлюенсинг — сознательное избегание ненужных покупок, навязанных трендами в соцсетях.
  • Челенджи без затрат — периоды полного отказа от необязательных покупок.
