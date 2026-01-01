Финансовые тренды, которые вредят бюджету
В интернете можно найти очень много финансовых советов, однако доля из них — откровенно рискованны и могут завести не туда, куда нужно.
О финансовых ошибках рассказывает Aol.
Доверять ИИ в финансовых советах
Исследование College Investor показало, что искусственный интеллект дает неточную или ложную информацию более чем для 40% поисковых запросов, связанных с финансами.
Особенно опасны ошибки в сложных темах — налогах, инвестициях или рефинансировании кредитов, где неверный совет может стоить значительных сумм.
Присоединение к мемкойн-мании
Мемкоины похожи на Bitcoin и другие криптовалюты, но вдохновлены интернет-трендами, шутками или вирусными моментами. Они не преследуют цель, поэтому являются одним из самых рискованных трендов в криптоинвестировании.
Показательный пример — мемкоин Hawk Tuah (HAWK), который после привлечения $2,8 млн в предпродажах и роста капитализации до $491 млн потерял более 90% стоимости менее чем через час после запуска.
Сомнительные финансовые лайфхаки
В прошлом году возникла тревожная финансовая тенденция, когда пользователи соцсетей стали распространять информацию о сбое из-за временной системной ошибки в банкоматах Chase Bank.
Выписывая чеки на свой счет и немедленно снимая средства до того как чеки возвращены, люди могли временно получить доступ к деньгам, которых у них не было.
Хотя многие пользователи интернета одобрили это как хитрый хакерский подход, он привел к серьезным последствиям: компания Chase подала в суд на клиентов, задолжавших почти 662 000 долларов США мошенническим снятием средств.
Вместо того чтобы рисковать юридическими проблемами из-за сомнительных финансовых мошенничеств в Интернете, ищите законные способы инвестирования и приумножения своих денег.
Импульсивные покупки
Чрезмерное расходование средств на ненужные вещи под влиянием соцсетей — еще один опасный тренд. Вместо того чтобы покупать очередную трендовую вещь, деньги можно направить на создание резервного фонда или погашение долгов.
Денежная дисморфия
Это искаженное представление о собственном финансовом положении через сравнение себя с идеализированными образами в социальных сетях.
Чтобы бороться с денежной дисморфией, начните с ограничения времени, проведенного в социальных сетях, и отмены подписки на учетные записи, вызывающие финансовую тревогу.
Сосредоточьтесь на определении того, что финансовый успех означает для вас лично, а не на том, что вы видите в Интернете.
Полезные финансовые тренды, которые следует поддержать:
- Метод конвертов. Распределите наличные деньги в конверты с пометками «продукты», «развлечения», «ремонт автомобиля»
и т. д.Это поможет избегать импульсивных издержек.
- «Громкое бюджетирование» — обсуждение сбережений и ограничений расходов с друзьями и семьей. Такая прозрачность помогает нормализовать разговоры о деньгах и развивает чувство ответственности.
- «Девичья математика». К примеру, прежде чем купить куртку за 100 долларов, нужно разделить стоимость покупки на ожидаемое время использования. Если вы носили эту куртку 100 раз, то вы платите всего 1 доллар за каждый раз. При условии вдумчивого применения практика может помочь подумать о реальной ценности, которую вы получите от своих покупок со временем.
- Деинфлюенсинг — сознательное избегание ненужных покупок, навязанных трендами в соцсетях.
- Челенджи без затрат — периоды полного отказа от необязательных покупок.
