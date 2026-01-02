Сколько будет стоить оформление паспортов и справок с 2026 года (список, цены) Сегодня 12:00 — Личные финансы

Сколько будет стоить оформление паспортов и справок с 2026 года (список, цены)

С января 2026 года выросла стоимость оформления паспорта: гражданина Украины, ІD-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вида на временное и постоянное жительство в Украине.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Причины

С 2026 года ГП Полиграфический комбинат «Украина» изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов.

В этой связи росла и общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное жительство в Украине.

Сколько будет стоить

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые — бесплатно;

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 618 грн.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 7 рабочих дней — 988 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней — 1147 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней — 1787 грн.

Вид на постоянное жительство в Украине — 1235 грн.

Вид на временное жительство в Украине — 1140 грн.

Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.12.2025, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2025, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут сделать доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Раньше мы писали , когда паспорт становится недействительным.

Согласно п. 108 Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины, утвержденного постановлением Кабмина от 25.03.2015 № 302, паспорт признается недействительным, изымается, аннулируется и уничтожается в случае непригодности.

Согласно постановлению Кабмина № 302 и приказу МВД № 456, паспорт подлежит замене при следующих недостатках:

повреждение, мешающее визуально идентифицировать личность или прочитать данные;

повреждение перфорированной серии и номера, не позволяющие установить реквизиты паспорта;

исправления, в частности внесение изменений в персональные данные лица/наименований органа/штампа/печати;

повреждения, блокирующие возможность считывания;

внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.