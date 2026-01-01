0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Необанки для предпринимателей: что важно знать перед открытием бизнес-счета

Личные финансы
32
Необанки для предпринимателей: что важно знать перед открытием бизнес-счета
Необанки для предпринимателей: что важно знать перед открытием бизнес-счета
В Украине необанки начали активно развиваться с 2017 года. Это финтех-проекты, предоставляющие банковские или платежные услуги без физических отделений, а обслуживание вкладчиков происходит через мобильное приложение или онлайн-платформы.
Об этом рассказывает «Финкульт».

На что обратить внимание предпринимателю

Украинские необанки — это не отдельные банки, они работают на базе классического банка-партнера, который и является фактическим поставщиком услуг. Именно партнерский банк открывает счета, проводит операции и несет ответственность в рамках законодательства.
Читайте также
Обычно необанки предлагают предпринимателям карты, депозиты, бюджетирование, кешбэк, мобильную аналитику, быстрые переводы и консультации в мессенджерах.

Защищены ли средства предпринимателей

У необанков есть собственные сайты, приложения, брендинг и реклама. Это может создать впечатление, что необанк — отдельное финансовое учреждение, участник системы гарантирования вкладов. На самом деле участником Фонда гарантирования вкладов является только банк-партнер.
Гарантии Фонда распространяются на вклады всех физических лиц, в том числе физических лиц — предпринимателей.
Это означает, что если вы — физическое лицо-предприниматель или физическое лицо, не занимающееся предпринимательской деятельностью — Фонд гарантирует ваши вклады.
Читайте также
При этом средства юридических лиц (не ФЛП) пока что не подлежат гарантированию.
Какие суммы компенсирует Фонд:
  • в период военного положения гарантируется 100% суммы, независимо от размера.
  • Через три месяца после его завершения максимальная сумма возмещения составит 600 000 грн на одного вкладчика в одном банке.

Как проверить, с каким банком работает необанк

Перед открытием счета проверьте:
  • информацию о банке-партнере на сайте необанка или в службе поддержки;
  • в договоре с учреждением должно быть четко указано название банка, а не только бренд необанка;
  • в Справке о системе гарантирования вкладов, с которой Вас должны ознакомить, также должен быть указан банк, с которым вы заключаете договор.
  • на сайте Фонда проверьте, является ли этот банк участником системы гарантирования.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems