Необанки для предпринимателей: что важно знать перед открытием бизнес-счета

Необанки для предпринимателей: что важно знать перед открытием бизнес-счета

В Украине необанки начали активно развиваться с 2017 года. Это финтех-проекты, предоставляющие банковские или платежные услуги без физических отделений, а обслуживание вкладчиков происходит через мобильное приложение или онлайн-платформы.

На что обратить внимание предпринимателю

Украинские необанки — это не отдельные банки, они работают на базе классического банка-партнера, который и является фактическим поставщиком услуг. Именно партнерский банк открывает счета, проводит операции и несет ответственность в рамках законодательства.

Обычно необанки предлагают предпринимателям карты, депозиты, бюджетирование, кешбэк, мобильную аналитику, быстрые переводы и консультации в мессенджерах.

Защищены ли средства предпринимателей

У необанков есть собственные сайты, приложения, брендинг и реклама. Это может создать впечатление, что необанк — отдельное финансовое учреждение, участник системы гарантирования вкладов. На самом деле участником Фонда гарантирования вкладов является только банк-партнер.

Гарантии Фонда распространяются на вклады всех физических лиц, в том числе физических лиц — предпринимателей.

Это означает, что если вы — физическое лицо-предприниматель или физическое лицо, не занимающееся предпринимательской деятельностью — Фонд гарантирует ваши вклады.

При этом средства юридических лиц (не ФЛП) пока что не подлежат гарантированию.

Какие суммы компенсирует Фонд:

в период военного положения гарантируется 100% суммы, независимо от размера.

Через три месяца после его завершения максимальная сумма возмещения составит 600 000 грн на одного вкладчика в одном банке.

Как проверить, с каким банком работает необанк

Перед открытием счета проверьте:

информацию о банке-партнере на сайте необанка или в службе поддержки;

в договоре с учреждением должно быть четко указано название банка, а не только бренд необанка;

в Справке о системе гарантирования вкладов, с которой Вас должны ознакомить, также должен быть указан банк, с которым вы заключаете договор.

на сайте Фонда проверьте, является ли этот банк участником системы гарантирования.

