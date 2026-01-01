Необанки для предпринимателей: что важно знать перед открытием бизнес-счета
В Украине необанки начали активно развиваться с 2017 года. Это финтех-проекты, предоставляющие банковские или платежные услуги без физических отделений, а обслуживание вкладчиков происходит через мобильное приложение или онлайн-платформы.
Об этом рассказывает «Финкульт».
На что обратить внимание предпринимателю
Украинские необанки — это не отдельные банки, они работают на базе классического банка-партнера, который и является фактическим поставщиком услуг. Именно партнерский банк открывает счета, проводит операции и несет ответственность в рамках законодательства.
Читайте также
Обычно необанки предлагают предпринимателям карты, депозиты, бюджетирование, кешбэк, мобильную аналитику, быстрые переводы и консультации в мессенджерах.
Защищены ли средства предпринимателей
У необанков есть собственные сайты, приложения, брендинг и реклама. Это может создать впечатление, что необанк — отдельное финансовое учреждение, участник системы гарантирования вкладов. На самом деле участником Фонда гарантирования вкладов является только банк-партнер.
Гарантии Фонда распространяются на вклады всех физических лиц, в том числе физических лиц — предпринимателей.
Это означает, что если вы — физическое лицо-предприниматель или физическое лицо, не занимающееся предпринимательской деятельностью — Фонд гарантирует ваши вклады.
При этом средства юридических лиц (не ФЛП) пока что не подлежат гарантированию.
Какие суммы компенсирует Фонд:
- в период военного положения гарантируется 100% суммы, независимо от размера.
- Через три месяца после его завершения максимальная сумма возмещения составит 600 000 грн на одного вкладчика в одном банке.
Как проверить, с каким банком работает необанк
Перед открытием счета проверьте:
- информацию о банке-партнере на сайте необанка или в службе поддержки;
- в договоре с учреждением должно быть четко указано название банка, а не только бренд необанка;
- в Справке о системе гарантирования вкладов, с которой Вас должны ознакомить, также должен быть указан банк, с которым вы заключаете договор.
- на сайте Фонда проверьте, является ли этот банк участником системы гарантирования.
Поделиться новостью
Также по теме
Необанки для предпринимателей: что важно знать перед открытием бизнес-счета
ТОП-10 профессий для новичков в 2026 году
В 2025 году большинство компаний повысили зарплаты сотрудникам
Что изменится для украинцев с 1 января 2026 года
Как онлайн получить справку о размере пенсии: пошаговая инструкция
Стоимость праздничного стола в 2025 году