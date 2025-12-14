0 800 307 555
Ключевые критерии выбора банка для предпринимателя

Личные финансы
17
Банковский счет для физического лица-предпринимателя — это инструмент ведения бизнеса. Поэтому при выборе финучреждения следует оценить не только процентную ставку или удобство расположения отделений, но и уровень защиты и надежности.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, что нужно знать предпринимателю, прежде чем разместить средства в банке.

Ключевые критерии, на которые следует обратить внимание

Банк должен быть участником Фонда гарантирования вкладов

Это означает, что средства на счете ФЛП будут защищены механизмами государственной системы гарантирования.
Фонд обеспечивает возврат гарантированной суммы в случае проблем в банке, а также работает по понятным и одинаковым правилам для всех вкладчиков.

Признаки надежного банка

Стабильная финансовая отчетность, достаточность капитала, прозрачность собственности, отсутствие санкций и активная коммуникация — важные критерии, на которые следует обратить внимание при выборе банка.
Предпринимателю следует избегать сомнительных банков, ведь перебои в работе могут задержать платежи и усложнить работу бизнеса.

Удобство и технологичность банка

Выбирая банк, оцените не только его надежность, но и то, насколько удобно он интегрируется в ваш ежедневный бизнес-процесс.
  • современное мобильное приложение с быстрыми бизнес-операциями;
  • понятная и регулярная отчетность, которую легко экспортировать для бухгалтера;
  • возможность удаленного открытия счета;
  • качественное и быстрое сопровождение 24/7;
  • интеграции с бухгалтерскими сервисами, маркетплейсами, платежными решениями
Удобство работы с банком экономит время, а время для предпринимателя — это деньги.
