В 2025 году большинство компаний повысили зарплаты сотрудникам Сегодня 10:16 — Личные финансы

В 2025 году большинство компаний повысили зарплаты сотрудникам

Несмотря на все вызовы, 91% компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2025 году. Половина подняла оплату всем без исключения, остальные выборочно, учитывая результаты работы или роль в команде.

Об этом сообщает budni.robota.ua.

Бенефиты

По словам специалистов, работодатели понимают: чтобы привлечь людей, недостаточно только зарплаты.

Самые популярные дополнительные опции в вакансиях 2025 года:

бонусы и премии (22%),

бесплатное обучение (17%),

скидки сотрудникам (10%),

регулярный пересмотр зарплат (10%),

корпоративные мероприятия (8%),

медицинское страхование (7%).

Отмечается, что 92% работодателей либо уже запланировали повышение зарплат в 2026 году (54%), либо серьезно об этом думают (38%).

Как менялись зарплаты украинцев в 2025 году

Ранее Finance.ua писал , что в 2025 году зарплатная динамика в Украине остается смешанной. Бизнес показывает стремление удержать конкурентоспособный уровень оплаты труда.

В то же время подавляющее большинство работников говорит, что размер зарплаты в 2025 году не изменился по сравнению с прошлым годом, а если учесть высокий уровень инфляции, номинальная стоимость финансовой компенсации даже уменьшилась.

Только треть опрошенных специалистов отметила, что в 2025 году они стали получать более высокую зарплату.

Из них наибольшая доля (15%) почувствовали увеличение зарплаты меньше чем на 10%.

Каждый десятый опрошенный стал получать зарплату больше на 11−20%.

Значительный рост (на 31% и более, на 41% и более) получил только каждый сотый опрошенный.

15% специалистов столкнулись с сокращением зарплат. И это больше, чем в прошлом году на 3%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.