В 2025 году большинство компаний повысили зарплаты сотрудникам
Несмотря на все вызовы, 91% компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2025 году. Половина подняла оплату всем без исключения, остальные выборочно, учитывая результаты работы или роль в команде.
Об этом сообщает budni.robota.ua.
Бенефиты
По словам специалистов, работодатели понимают: чтобы привлечь людей, недостаточно только зарплаты.
Самые популярные дополнительные опции в вакансиях 2025 года:
- бонусы и премии (22%),
- бесплатное обучение (17%),
- скидки сотрудникам (10%),
- регулярный пересмотр зарплат (10%),
- корпоративные мероприятия (8%),
- медицинское страхование (7%).
Отмечается, что 92% работодателей либо уже запланировали повышение зарплат в 2026 году (54%), либо серьезно об этом думают (38%).
Как менялись зарплаты украинцев в 2025 году
Ранее Finance.ua писал, что в 2025 году зарплатная динамика в Украине остается смешанной. Бизнес показывает стремление удержать конкурентоспособный уровень оплаты труда.
В то же время подавляющее большинство работников говорит, что размер зарплаты в 2025 году не изменился по сравнению с прошлым годом, а если учесть высокий уровень инфляции, номинальная стоимость финансовой компенсации даже уменьшилась.
- Только треть опрошенных специалистов отметила, что в 2025 году они стали получать более высокую зарплату.
- Из них наибольшая доля (15%) почувствовали увеличение зарплаты меньше чем на 10%.
- Каждый десятый опрошенный стал получать зарплату больше на 11−20%.
- Значительный рост (на 31% и более, на 41% и более) получил только каждый сотый опрошенный.
- 15% специалистов столкнулись с сокращением зарплат. И это больше, чем в прошлом году на 3%.
