В 2025 году большинство компаний повысили зарплаты сотрудникам

Личные финансы
15
Несмотря на все вызовы, 91% компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2025 году. Половина подняла оплату всем без исключения, остальные выборочно, учитывая результаты работы или роль в команде.
Об этом сообщает budni.robota.ua.

Бенефиты

По словам специалистов, работодатели понимают: чтобы привлечь людей, недостаточно только зарплаты.
Самые популярные дополнительные опции в вакансиях 2025 года:
  • бонусы и премии (22%),
  • бесплатное обучение (17%),
  • скидки сотрудникам (10%),
  • регулярный пересмотр зарплат (10%),
  • корпоративные мероприятия (8%),
  • медицинское страхование (7%).
Отмечается, что 92% работодателей либо уже запланировали повышение зарплат в 2026 году (54%), либо серьезно об этом думают (38%).

Как менялись зарплаты украинцев в 2025 году

Ранее Finance.ua писал, что в 2025 году зарплатная динамика в Украине остается смешанной. Бизнес показывает стремление удержать конкурентоспособный уровень оплаты труда.
В то же время подавляющее большинство работников говорит, что размер зарплаты в 2025 году не изменился по сравнению с прошлым годом, а если учесть высокий уровень инфляции, номинальная стоимость финансовой компенсации даже уменьшилась.
  • Только треть опрошенных специалистов отметила, что в 2025 году они стали получать более высокую зарплату.
  • Из них наибольшая доля (15%) почувствовали увеличение зарплаты меньше чем на 10%.
  • Каждый десятый опрошенный стал получать зарплату больше на 11−20%.
  • Значительный рост (на 31% и более, на 41% и более) получил только каждый сотый опрошенный.
  • 15% специалистов столкнулись с сокращением зарплат. И это больше, чем в прошлом году на 3%.
По материалам:
Finance.ua
