Зарплати сімейних лікарів перерахують з 1 січня 2026 року — Ляшко — Finance.ua
Зарплати сімейних лікарів перерахують з 1 січня 2026 року — Ляшко

Міністерство охорони здоров’я планує перерахувати базові заробітні плати лікарів з 1 січня 2026 року.
Про це в телеефірі сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
«Ми перерахуємо капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року при складанні 1800 декларацій з сімейним лікарем мінімальна базова заробітна плата була 35 тисяч гривень. А далі ми розуміємо, що є можливість дораховувати кошти. Ми тільки допустили цю програму, умовно місяць на розкачку, на комунікацію, на пояснення. Вересень-жовтень будемо дивитися, наскільки наша програма має популярність», — зазначив Ляшко.

Кадровий дефіцит та стимули для працівників

Міністр додав, що в Україні існує брак медичних кадрів.
«Питання в тому, що в нас є проблеми щодо наявності кадрового потенціалу. Ми виходимо з такими питаннями, що даємо можливість і на сільську місцевість, і на прифронтову територію отримати як би „підйомні кошти“, які дозволять хоча б якось облаштувати побут. За цими підйомними коштами далі йде можливість отримати службове житло», — зазначив міністр.
Читайте також
Ляшко додав, що держава вперше у 2025 році забюджетувала 100 млн гривень на це. Передбачається, що коли медпрацівник приїжджає до закладу охорони здоровʼя і при цьому відповідає всім критеріям, які визначені постановою Кабінету Міністрів, цей медичний працівник звертається до керівника закладу, і інформацію передають через обласну адміністрацію до МОЗ.
«Ми передаємо кошти на купівлю житла, відповідно до тієї вартості житла, яка розрахована в методиці», — пояснив міністр.
Нагадаємо, виїзд медичних працівників у зону бойових дій оплачуватиметься за підвищеними коефіцієнтами. Оплата праці бригад екстреної медичної допомоги зросте у шість разів.
За матеріалами:
Укрінформ
Гроші
Payment systems