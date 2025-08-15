Бригадам медиків у зоні бойових дій підвищать зарплати: що відомо — Finance.ua

Бригадам медиків у зоні бойових дій підвищать зарплати: що відомо
Виїзд медичних працівників у зону бойових дій оплачуватиметься за підвищеними коефіцієнтами. Оплата праці бригад екстреної медичної допомоги зросте у шість разів.
Про це в телеефірі сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише Укрінформ.
За його словами, уряд цього тижня ухвалив перший пакет рішень щодо підвищення зарплат медпрацівникам, які працюють у зоні активних бойових дій.
«Ми проговорили, щоб базовий рівень зарплати на сьогодні досягав 30 тисяч грн, але ми рухаємося до збільшення заробітної плати для медичних працівників, які працюють у зоні активних бойових дій. Перший такий комплект рішень вже був ухвалений цього тижня урядом. Зокрема, ми збільшили коефіцієнт для екстреної медичної допомоги і за виїзди на територію активних бойових дій або можливих бойових дій. Там уже коефіцієнт, де множиться ставка на шість. Тобто, ми вже в шість разів більше платимо за те, що бригада виїжджає в зону активних бойових дій», — зазначив Ляшко.
Наприклад, за словами Ляшка, для Чернігівської «екстренки» це додатково 9 млн грн щомісяця.
Нагадаємо, молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть отримати від держави 200 тис. грн.
Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН. Детальніше про участь у програмі розповідали за посиланням.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки зараз коштують квартири у новобудовах України
Бригадам медиків у зоні бойових дій підвищать зарплати: що відомо
«Армія відновлення»: уряд збільшив оплату праці до 16 тис. грн
ВПО отримають компенсацію 70% першого внеску на іпотеку
Скільки зараз готові платити українцям до 18 років
Фахівці із супроводу ветеранів зароблятимуть щонайменше 25 тисяч — Кабмін