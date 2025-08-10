Жінок-медиків та фармацевтів автоматично ставитимуть на військовий облік (всі деталі) — Finance.ua

Жінок-медиків та фармацевтів автоматично ставитимуть на військовий облік (всі деталі) Сьогодні 06:49 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Відтепер такі жінки автоматично зараховуватимуться на облік без їхньої особистої присутності. Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності, пише Кадровик.

Також оновлено алгоритм дій для закладів освіти та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо передачі інформації про відповідні категорії жінок.

Окремо удосконалено механізм внесення даних до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Що варто знати про військовий облік жінок

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою підлягають військовому обліку незалежно від спеціалізації. Це стосується не лише лікарів загального профілю, а й стоматологів, медсестер, провізорів, фармацевтів, фізіотерапевтів, медичних асистентів, масажистів, операторів медичного обладнання та працівників, які обслуговують виробництво фармацевтичної продукції та косметики.

Такі жінки, як і чоловіки, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку від мобілізації. Її можуть надати у разі:

виховання трьох і більше неповнолітніх дітей;

догляду за дитиною з інвалідністю;

за станом здоров’я, який не дозволяє проходити службу.

Для отримання відстрочки потрібно подати до територіального центру комплектування (ТЦК) відповідні підтверджувальні документи.

Нагадаємо, жінки-медики, які не оновили свої дані у ТЦК, можуть бути оштрафовані. Адже неоновлення даних у ТЦК є порушенням правил військового обліку, за яке передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

