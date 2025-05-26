Куда обратиться, чтобы удостоверить завещание за границей — Finance.ua

Куда обратиться, чтобы удостоверить завещание за границей Сегодня 15:00 — Личные финансы

Куда обратиться, чтобы удостоверить завещание за границей

Граждане Украины, несмотря на пребывание за границей, не лишены права на совершение нотариальных действий, в частности — на составление завещания.

Об этом напоминает Минюст

Читайте также Завещание или договор дарения: что лучше

Даже за пределами Украины можно легально и в соответствии с законом удостоверить завещание, чтобы обеспечить соблюдение своей последней воли.

Где это сделать

Это можно сделать, обратившись в консульские учреждения Украины или иностранные нотариусы / органы, которые наделены в соответствии с иностранным законодательством таким полномочиями.

Удостоверение завещаний консульскими учреждениями Украины

В соответствии со статьями 1, 38 Закона Украины «О нотариате» совершение нотариальных действий за границей возлагается на консульские учреждения Украины, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, — на дипломатические представительства Украины.

Консульские учреждения Украины, в частности, совершают такое нотариальное действие как удостоверение завещания.

Читайте также Составление завещания на несовершеннолетнего ребенка: что нужно знать

Следует отметить, что все завещания, в том числе те, которые меняют или отменяют в установленном законодательством порядке ранее заверенные завещания, дубликаты завещаний, а также заявления об отмене завещаний, подлежат обязательной регистрации в Наследственном реестре через Министерство иностранных дел Украины в порядке, установленном Положением о Наследственном реестре.

В соответствии с пунктами 2.3, 2.4 раздела II Положения МИД и представительства МИД на территории Украины вносят в Наследственный реестр сведения об удостоверенных консульскими учреждениями Украины завещаниях, изменениях в них, отмене таких завещаний путем подачи в государственное предприятие «Национальные информационные системы» или его филиалы заявлений в электронной форме для внесения соответствующей информации и формирования регистрационной записи.

Читайте также Совместное завещание супругов: как это работает

Заявления о государственной регистрации завещаний удостоверенных консульскими учреждениями Украины, изменения в них, отмена завещаний могут быть поданы Регистратору (государственной нотариальной конторе, государственному нотариальному архиву, частному нотариусу) непосредственно завещателем.

Документы

При подаче указанных заявлений по установленной форме, завещатель предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Удостоверение завещаний иностранными нотариусами/органами, наделенными в соответствии с иностранным законодательством такими полномочиями.

Граждане Украины, находящиеся за границей, могут обратиться за удостоверением завещания к иностранным нотариусам или в органы, наделенные такими полномочиями в соответствии с иностранным законодательством.

Завещания будут удостоверяться согласно требованиям, установленным законодательством иностранного государства.

Указанный тезис имеет свое отражение в статье 72 Закона Украины «О международном частном праве», которой установлено, что способность лица на составление и отмену завещания, а также форма завещания и акта его отмены определяются правом государства, в котором наследодатель имел постоянное место жительства в момент составления акта или в момент смерти.

Завещание или акт его отмены не могут быть признаны недействительными по причине несоблюдения формы, если последняя отвечает требованиям права места составления завещания или права гражданства, или права обычного места нахождения наследодателя в момент составления акта или в момент смерти, а также права государства, в котором содержится недвижимое имущество.

Украинским законодательством предусмотрено, что по желанию завещателя — завещания удостоверенные (составленные и/или принятые на хранение) и зарегистрированные в иностранных государствах согласно Конвенции о введении системы регистрации завещаний (далее — Конвенция), могут быть зарегистрированы в Наследственном реестре в Украине.

Справка Finance.ua:

Супруги имеют право составить общее завещание в отношении имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности. Составить такое завещание могут только мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

Правительство разрешило некоторым гражданам завещать денежное пособие своим родственникам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.