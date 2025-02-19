Завещание или договор дарения: что лучше — Finance.ua

Завещание или договор дарения: что лучше Сегодня 21:01

Завещание или договор дарения: что лучше

Специалисты Юридического советчика ВПЛ ответили на вопрос, что лучше: завещание или договор дарения, а также можно ли завещать или подарить недвижимое имущество, если документы на недвижимое имущество потеряны в результате боевых действий.

Сначала следует разобраться в двух понятиях.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, по договору дарения одна сторона (даритель) передает или обязуется передать в будущем другой стороне (одаряемому) безвозмездно имущество (дар) в собственность.

Согласно ст. 1233 Кодекса, завещанием является личное распоряжение физического лица в случае своей смерти. В то же время, в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились в результате его смерти.

Обратите внимание! В случае заключения договора дарения переход права собственности на имущество происходит сразу после подписания договора, а в случае оформления завещания наследник приобретает право собственности только после смерти наследодателя, принятия и оформления наследства.

Можно ли подарить недвижимое имущество,

если документы на недвижимое имущество потеряны в результате боевых действий?

Согласно ч.2 ст. 719 Гражданского кодекса, договор дарения недвижимой вещи заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

В то же время сделки по отчуждению (а таковым является договор дарения) и залога имущества, право собственности на которое подлежит регистрации, удостоверяются при подаче документов, удостоверяющих право собственности (доверительной собственности) на имущество, которое отчуждается или передается в залог, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 главы 7 государственную регистрацию прав на это имущество у лиц, отчуждающих его.

То есть без правоустанавливающих документов на недвижимое имущество договор дарения заключить невозможно.

А как насчет завещания? Наследовать можно только то, что принадлежало наследодателю на момент смерти. Соответственно, если речь идет о недвижимом имуществе, нужно также иметь правоустанавливающие документы на это имущество.

При заверении завещания нотариус не проверяет право собственности на имущество, он лишь устанавливает личность и дееспособность завещателя. То есть технически завещание составить можно и без документов на имущество.

Однако! При оформлении права на наследство согласно п. 4.16 Главы 10 Раздела 2 Порядка выдача свидетельства о праве на наследство на имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, производится нотариусом после представления документов, удостоверяющих право собственности наследодателя на такое имущество.

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