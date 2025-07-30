Где украинцы чаще всего покупают авто, и какие модели в лидерах — Finance.ua

Где украинцы чаще всего покупают авто, и какие модели в лидерах Сегодня 20:32 — Технологии&Авто

Где украинцы чаще всего покупают авто, и какие модели в лидерах

За полгода больше всего новых легковых автомобилей в Украине приобрели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

За этот период киевляне зарегистрировали более 11 тыс. новых легковушек,

в Киевской области — 3 090,

на Днепропетровщине — 2 766,

в Одесской области — 1 835,

на Харьковщине — 1 733.

Абсолютным бестселлером на всех этих рынках стал кроссовер Renault Duster.

Какие марки подержанных авто покупают

Что касается импортированных подержанных авто, то первенство удерживает Львовская область — здесь зарегистрировано 13,5 тыс. машин. В Киеве за этот же период приобрели 10 тыс. подержанных легковушек, в Киевской области — 8200, на Днепропетровщине — 6686, в Ровенской области — 6448.

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Среди подержанных автомобилей в Киевской, Днепропетровской и Ровенской областях самым популярным стал Volkswagen Golf. Столичные покупатели чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y, а жители Львовщины — Audi Q5.

Напомним, украинцы все чаще покупают новые автомобили в кредит — объем таких сделок вырос более чем на 16%. Максимальный срок выплаты таких кредитов составляет до 5−7 лет, но наиболее выгодные ставки действуют по более «коротким» займам.

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