Где украинцы чаще всего покупают авто, и какие модели в лидерах — Finance.ua

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Где украинцы чаще всего покупают авто, и какие модели в лидерах

Технологии&Авто
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Где украинцы чаще всего покупают авто, и какие модели в лидерах
Где украинцы чаще всего покупают авто, и какие модели в лидерах
За полгода больше всего новых легковых автомобилей в Украине приобрели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
  • За этот период киевляне зарегистрировали более 11 тыс. новых легковушек,
  • в Киевской области — 3 090,
  • на Днепропетровщине — 2 766,
  • в Одесской области — 1 835,
  • на Харьковщине — 1 733.
Абсолютным бестселлером на всех этих рынках стал кроссовер Renault Duster.

Какие марки подержанных авто покупают

Что касается импортированных подержанных авто, то первенство удерживает Львовская область — здесь зарегистрировано 13,5 тыс. машин. В Киеве за этот же период приобрели 10 тыс. подержанных легковушек, в Киевской области — 8200, на Днепропетровщине — 6686, в Ровенской области — 6448.
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Среди подержанных автомобилей в Киевской, Днепропетровской и Ровенской областях самым популярным стал Volkswagen Golf. Столичные покупатели чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y, а жители Львовщины — Audi Q5.
Напомним, украинцы все чаще покупают новые автомобили в кредит — объем таких сделок вырос более чем на 16%. Максимальный срок выплаты таких кредитов составляет до 5−7 лет, но наиболее выгодные ставки действуют по более «коротким» займам.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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