Скидка на автогражданку для льготников: МТСБУ будет автоматически проверять полисы — Finance.ua

Скидка на автогражданку для льготников: МТСБУ будет автоматически проверять полисы Сегодня 09:37 — Личные финансы

Скидка на автогражданку для льготников: МТСБУ будет автоматически проверять полисы

С 24 июля 2025 года в системе МТСБУ заработал новый функционал — автоматизированная проверка действующих льготных договоров автогражданки.

Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Что это значит

Речь идет о полисах ОСАГО, которые оформляются со скидкой 50% для отдельных категорий граждан, определенных Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Напомним, согласно закону, такая скидка может быть применена только к одному транспортному средству, которое принадлежит льготнику.

Теперь система будет автоматически проверять, нет ли у человека уже действующего договора ОСАГО со скидкой. Если такой договор существует, новый оформить по льготной цене будет нереально.

Этот механизм интегрирован в электронные сервисы страховых компаний и онлайн-агрегаторов.

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В МТСБУ подчеркивают: если при оформлении скидка 50% не применяется, это может свидетельствовать об уже существующем льготном полисе.

Участников рынка и страхователей просят учитывать это нововведение при заключении договоров во избежание недоразумений.

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