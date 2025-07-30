Скидка на автогражданку для льготников: МТСБУ будет автоматически проверять полисы — Finance.ua
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Скидка на автогражданку для льготников: МТСБУ будет автоматически проверять полисы

Личные финансы
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Скидка на автогражданку для льготников: МТСБУ будет автоматически проверять полисы
Скидка на автогражданку для льготников: МТСБУ будет автоматически проверять полисы
С 24 июля 2025 года в системе МТСБУ заработал новый функционал — автоматизированная проверка действующих льготных договоров автогражданки.
Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Что это значит

  • Речь идет о полисах ОСАГО, которые оформляются со скидкой 50% для отдельных категорий граждан, определенных Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
Напомним, согласно закону, такая скидка может быть применена только к одному транспортному средству, которое принадлежит льготнику.
  • Теперь система будет автоматически проверять, нет ли у человека уже действующего договора ОСАГО со скидкой. Если такой договор существует, новый оформить по льготной цене будет нереально.
  • Этот механизм интегрирован в электронные сервисы страховых компаний и онлайн-агрегаторов.
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В МТСБУ подчеркивают: если при оформлении скидка 50% не применяется, это может свидетельствовать об уже существующем льготном полисе.
Участников рынка и страхователей просят учитывать это нововведение при заключении договоров во избежание недоразумений.
Чувствуйте себя уверенно в дороге. Оформляйте автогражданку и каско с помощью Finance.ua. 🚗
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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