Скидка на автогражданку для льготников: МТСБУ будет автоматически проверять полисы — Finance.ua

Скидка на автогражданку для льготников: МТСБУ будет автоматически проверять полисы
С 24 июля 2025 года в системе МТСБУ заработал новый функционал — автоматизированная проверка действующих льготных договоров автогражданки.
Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
Что это значит
- Речь идет о полисах ОСАГО, которые оформляются со скидкой 50% для отдельных категорий граждан, определенных Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
Напомним, согласно закону, такая скидка может быть применена только к одному транспортному средству, которое принадлежит льготнику.
- Теперь система будет автоматически проверять, нет ли у человека уже действующего договора ОСАГО со скидкой. Если такой договор существует, новый оформить по льготной цене будет нереально.
- Этот механизм интегрирован в электронные сервисы страховых компаний и онлайн-агрегаторов.
В МТСБУ подчеркивают: если при оформлении скидка 50% не применяется, это может свидетельствовать об уже существующем льготном полисе.
Участников рынка и страхователей просят учитывать это нововведение при заключении договоров во избежание недоразумений.
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