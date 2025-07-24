Автомобиль в кредит: какие ставки действуют в 2025 году — Finance.ua

Автомобиль в кредит: какие ставки действуют в 2025 году
Украинцы все чаще покупают новые автомобили в кредит — объем таких сделок вырос более чем на 16%. Максимальный срок выплаты таких кредитов составляет до 5−7 лет, но самые выгодные ставки действуют по более «коротким» займам.
Об этом сообщил руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.
За полгода украинцы приобрели в кредит 7300 новых авто — это на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Более 90% всех сделок совершаются в рамках партнерских программ между банками, автодилерами и страховыми компаниями.
- Чаще всего украинцы берут автокредиты на транспорт с двигателями внутреннего сгорания — бензиновые и дизельные авто составляют 54% рынка.
- Спрос на электрокары и гибриды также стремительно растет: доля этих сегментов достигла 22% и 27% соответственно.
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По оценкам экспертов, в ближайшие 2−3 года до 60% автокредитов могут приходиться именно на более экологичные типы авто.
Условия кредитования: сроки, ставки, взносы
По словам Кипоренко, лучшие ставки (в среднем 0,01% годовых) действуют при первоначальном взносе от 40% и сроке 1−2 года. Большинство ссуд — более 80% — оформляются именно по таким параметрам.
Сейчас средние процентные ставки по автокредитам составляют до 15% годовых, при условии минимального взноса в 10−20%.
Самые популярные бренды авто, которые берут в кредит
В зависимости от ценового сегмента украинцы чаще всего покупают в кредит:
- $10−18 тыс.: Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall;
- $16−45 тыс.: Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW;
- $80−100 тыс.: BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.
Что учитывать перед покупкой авто в кредит
Эксперт советует обращать внимание на следующие аспекты перед оформлением автокредита:
- Выбирать краткосрочные кредиты с высоким первоначальным взносом — это обеспечивает более выгодные условия.
- Уточнять наличие партнерских программ — они позволяют снизить ставку, получить лучшие условия страхования каско, а также доступ к программам trade-in.
- Оценивать реальную финансовую нагрузку — учитывать не только стоимость авто, но и расходы на обслуживание и страхование.
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