Автомобиль в кредит: какие ставки действуют в 2025 году — Finance.ua
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Автомобиль в кредит: какие ставки действуют в 2025 году

Кредит&Депозит
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Автомобиль в кредит: какие ставки действуют в 2025 году
Автомобиль в кредит: какие ставки действуют в 2025 году
Украинцы все чаще покупают новые автомобили в кредит — объем таких сделок вырос более чем на 16%. Максимальный срок выплаты таких кредитов составляет до 5−7 лет, но самые выгодные ставки действуют по более «коротким» займам.
Об этом сообщил руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.
За полгода украинцы приобрели в кредит 7300 новых авто — это на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Более 90% всех сделок совершаются в рамках партнерских программ между банками, автодилерами и страховыми компаниями.
  • Чаще всего украинцы берут автокредиты на транспорт с двигателями внутреннего сгорания — бензиновые и дизельные авто составляют 54% рынка.
  • Спрос на электрокары и гибриды также стремительно растет: доля этих сегментов достигла 22% и 27% соответственно.

Читайте также: Электромобили или бензиновые авто: что выгоднее выбрать в 2025 году

По оценкам экспертов, в ближайшие 2−3 года до 60% автокредитов могут приходиться именно на более экологичные типы авто.

Условия кредитования: сроки, ставки, взносы

По словам Кипоренко, лучшие ставки (в среднем 0,01% годовых) действуют при первоначальном взносе от 40% и сроке 1−2 года. Большинство ссуд — более 80% — оформляются именно по таким параметрам.
Сейчас средние процентные ставки по автокредитам составляют до 15% годовых, при условии минимального взноса в 10−20%.
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В зависимости от ценового сегмента украинцы чаще всего покупают в кредит:
  • $10−18 тыс.: Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall;
  • $16−45 тыс.: Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW;
  • $80−100 тыс.: BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

Что учитывать перед покупкой авто в кредит

Эксперт советует обращать внимание на следующие аспекты перед оформлением автокредита:
  • Выбирать краткосрочные кредиты с высоким первоначальным взносом — это обеспечивает более выгодные условия.
  • Уточнять наличие партнерских программ — они позволяют снизить ставку, получить лучшие условия страхования каско, а также доступ к программам trade-in.
  • Оценивать реальную финансовую нагрузку — учитывать не только стоимость авто, но и расходы на обслуживание и страхование.
По материалам:
Обозреватель
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