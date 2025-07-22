Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2025 году по краш-тестам — Finance.ua
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Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2025 году по краш-тестам

Технологии&Авто
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Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2025 году по краш-тестам
Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2025 году по краш-тестам
В 2025 году компания Euro NCAP провела строгие краш-тесты и тесты безопасности 20 новых автомобилей, из которых 14 получили самую высокую оценку пять звезд, сообщает WhatCar. Однако из двух десятков протестированных моделей лишь две получили достаточно высокие баллы, чтобы попасть в десятку лучших.
Лидер — обновленная Tesla Model 3. Она получила 359 баллов из 400. Это самый высокий результат в нынешних тестах.
Модель прошла проверку по новым, более жестким правилам. Ее система автоматического торможения хорошо справилась со всеми сценариями, в том числе обнаружением пешеходов и велосипедистов. Есть функция предупреждения, если ребенок остался в салоне. Передний капот поднимается при наезде на человека — это уменьшает силу удара.
На втором месте новый Mercedes E-Class тоже показала высокие результаты, а пассажиры защищены почти во всех видах столкновений. Детское кресло ставится легко, и его фиксация надежна. Баллов — 353.
Третье место занял Zeekr X. Этот китайский электрокроссовер хорошо защищает пассажиров сбоку, а еще имеет систему, которая не дает открыть двери на велосипедиста. Общий балл — 348.
В пятерке также Volkswagen ID.7 и тройка сразу из трех моделей — Polestar 3, NIO ET5 и Smart #3. Все они набрали по 345 баллов.
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Среди других моделей, также получивших пятизвездочный рейтинг:
  • Audi A6 e-tron
  • Audi Q5
  • BMW 5 серии, в том числе электрическая модель BMW i5
  • BYD Dolphin
  • BYD Sealion 7
  • Curpa Terramar
  • Hongqi E-HS9
  • Jaecoo 7
  • Kia EV9
  • Lexus RZ и LBX
  • MG S5
  • Mini Cooper Electric
  • Mini Countryman
  • Porsche Macan Electric
  • Volkswagen Tayron
  • Voyah Courage.

Аутсайдеры рейтинга

  • Alpine A290
  • Dacia Duster
  • Форд Tourneo Custom
  • Honda ZR-V
  • Honda CR-V
  • Hyundai Kona
  • Hyundai Santa Fe
  • Jeep Avenger
  • Kia EV3
  • MG ZS
  • Peugeot 3008
  • Peugeot 5008
  • Renault 5
  • Renault Captur
  • Renault Symbioz
  • Suzuki Swift
  • Vauxhall Grandland
  • Vinfast VF8 (из Вьетнама)
  • Volkswagen Caravelle.
Их баллы не дотянули до пяти звезд. В некоторых случаях проблемой стала слабая работа электроники. В других — защита пешеходов.
Как объясняет инженер Euro NCAP Ганс Фольмер, сейчас тестируют не только удар, но и поведение авто в реальных условиях: «Мы проверяем, как машины реагируют на мотоциклистов, велосипедистов и сложные ситуации на перекрестках. Это не просто краш-тест — это проверка того, как авто „думает“».
По материалам:
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