Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2025 году по краш-тестам — Finance.ua

Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2025 году по краш-тестам Сегодня 05:41 — Технологии&Авто

Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2025 году по краш-тестам

В 2025 году компания Euro NCAP провела строгие краш-тесты и тесты безопасности 20 новых автомобилей, из которых 14 получили самую высокую оценку пять звезд, сообщает WhatCar . Однако из двух десятков протестированных моделей лишь две получили достаточно высокие баллы, чтобы попасть в десятку лучших.

Лидер — обновленная Tesla Model 3. Она получила 359 баллов из 400. Это самый высокий результат в нынешних тестах.

Модель прошла проверку по новым, более жестким правилам. Ее система автоматического торможения хорошо справилась со всеми сценариями, в том числе обнаружением пешеходов и велосипедистов. Есть функция предупреждения, если ребенок остался в салоне. Передний капот поднимается при наезде на человека — это уменьшает силу удара.

На втором месте новый Mercedes E-Class тоже показала высокие результаты, а пассажиры защищены почти во всех видах столкновений. Детское кресло ставится легко, и его фиксация надежна. Баллов — 353.

Третье место занял Zeekr X. Этот китайский электрокроссовер хорошо защищает пассажиров сбоку, а еще имеет систему, которая не дает открыть двери на велосипедиста. Общий балл — 348.

В пятерке также Volkswagen ID.7 и тройка сразу из трех моделей — Polestar 3, NIO ET5 и Smart #3. Все они набрали по 345 баллов.

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Среди других моделей, также получивших пятизвездочный рейтинг:

Audi A6 e-tron

Audi Q5

BMW 5 серии, в том числе электрическая модель BMW i5

BYD Dolphin

BYD Sealion 7

Curpa Terramar

Hongqi E-HS9

Jaecoo 7

Kia EV9

Lexus RZ и LBX

MG S5

Mini Cooper Electric

Mini Countryman

Porsche Macan Electric

Volkswagen Tayron

Voyah Courage.

Аутсайдеры рейтинга

Alpine A290

Dacia Duster

Форд Tourneo Custom

Honda ZR-V

Honda CR-V

Hyundai Kona

Hyundai Santa Fe

Jeep Avenger

Kia EV3

MG ZS

Peugeot 3008

Peugeot 5008

Renault 5

Renault Captur

Renault Symbioz

Suzuki Swift

Vauxhall Grandland

Vinfast VF8 (из Вьетнама)

Volkswagen Caravelle.

Их баллы не дотянули до пяти звезд. В некоторых случаях проблемой стала слабая работа электроники. В других — защита пешеходов.

Как объясняет инженер Euro NCAP Ганс Фольмер, сейчас тестируют не только удар, но и поведение авто в реальных условиях: «Мы проверяем, как машины реагируют на мотоциклистов, велосипедистов и сложные ситуации на перекрестках. Это не просто краш-тест — это проверка того, как авто „думает“».

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