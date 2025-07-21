Сколько стоят подержанные автомобили в Украине (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоят подержанные автомобили в Украине (инфографика) Сегодня 07:03 — Технологии&Авто

Сколько стоят подержанные автомобили в Украине (инфографика)

Аналитики Института исследований авторынка проанализировали динамику цен на вторичном рынке автомобилей за июнь 2025 года. Рассказываем, за какие суммы чаще всего продаются подержанные автомобили в Украине.

Почему это полезно? Такая информация важна для тех, кто планирует продать автомобиль быстро и выгодно — ведь успешная сделка в значительной степени зависит от того, насколько цена соответствует ожиданиям рынка. На стоимость авто влияют и экономическая ситуация, и Такая информация важна для тех, кто планирует продать автомобиль быстро и выгодно — ведь успешная сделка в значительной степени зависит от того, насколько цена соответствует ожиданиям рынка. На стоимость авто влияют и экономическая ситуация, и курс валют , и изменения в законодательстве. Поэтому цены в объявлениях являются своеобразным индикатором поведения продавцов и покупателей.

Наибольший спрос — на самые дешевые авто

В июне уменьшилась доля объявлений в наиболее доступных сегментах: машин до $1 тыс. — с 10,2% до 8,5%, а также в диапазоне $1−2 тыс. — с 11,1% до 10,1%. Аналитики объясняют: это не значит, что таких авто стало меньше — их просто быстро раскупают из-за стабильного спроса.

В то же время увеличивается доля объявлений в более высоком ценовом сегменте. К примеру, доля авто дороже $20 тыс. выросла с 7,8% до 10,1%. Это свидетельствует не столько о росте предложения, сколько о сложностях с продажей дорогостоящих машин — они дольше остаются в базах объявлений.

Средний ценовой сегмент ($5−9 тыс.) остается относительно стабильным, хотя и здесь наблюдаются незначительные сдвиги.

Средние цены по типу топлива: что подорожало больше всего

Газобаллонные авто: самый дешевый сегмент — в июне средняя цена составляла $2 500 (на $50 меньше, чем в мае).

Бензиновые легковые автомобили: самый массовый сегмент рынка — $6 100 (+$50).

Дизельные автомобили: средняя цена выросла до $7 500 (+$100), а с начала года — стабильно растет.

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Гибриды (HEV/MHEV/PHEV): средняя цена подскочила сразу на $600 — до $13 600. Однако их доля на рынке до сих пор небольшая — всего около 1,2%.

Электромобили: остаются самыми дорогими — $16 000, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на электроэнергию остались стабильными, а вот рост цен на бензин и дизель увеличивает спрос на «электрички». Кроме того, рынок ждет возврата НДС на растаможку авто категории BEV.

Средний возраст авто по типу топлива

Для того чтобы сложилось более точное представление о средних ценах по сегментам, специалисты добавили информацию о среднем возрасте каждого из них на вторичном рынке:

бензиновые легковушки — 14,5 г.

гибридные — 6,4 г.

оборудованные ГБО — 18,3 г.

дизельные — 14,9 г.

электромобили — 5.6 г.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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