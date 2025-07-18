MG представил конкурентов Tesla Model Y и Model S в Европе (фото) — Finance.ua

MG представил конкурентов Tesla Model Y и Model S в Европе (фото) 18.07.2025, 01:34 — Технологии&Авто

MG представил конкурентов Tesla Model Y и Model S в Европе (фото)

Новые электромобили MG IM 5 и IM 6 показали на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Именно в Великобритании стартуют европейские продажи моделей, а вскоре они появятся в Норвегии и Швейцарии.

Об этом сообщается на официальном сайте MG.

Электрокары MG — премиальные модели с обтекаемым дизайном. В их основе лежит современная платформа с 800-вольтным электрооборудованием, обеспечивающим быструю зарядку на 80% всего за 17 минут.

Оба автомобиля имеют большой 26-дюймовый экран на передней панели и дополнительный 10-дюймовый тачскрин, а их комплектация включает в себя камеры кругового обзора, электропакет, вентиляцию кресел и систему полуавтономного движения. Объем багажника MG IM 5 составляет 457 л, а IM 6 — 665 л.

Новый MG IM 5

4,93-метровый седан MG IM 5 стоит от 39 450 фунтов стерлингов ($52 800) и является более доступным конкурентом Tesla Model S и Volkswagen ID.7.

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Электромобиль предлагают в заднеприводных версиях на 295 и 408 л. с., а также в полноприводном 750-сильном варианте. Самая мощная версия стартует до 100 км/ч за 3,2 с и может развить 270 км/ч. Можно выбрать батарею емкостью 75 или 100 кВт∙ч: запас хода достигает 489 и 575−710 км соответственно.

Электрокроссовер MG IM 6

Электромобиль MG IM 6 длиной 4,91 м бросит вызов Tesla Model Y. Его цена — от 47 995 фунтов стерлингов ($64 200). Электрокар доступен в вариантах мощностью 408 и 750 л.с. Топовая версия разгоняется до сотни за 3,6 с. Его продают только с батареей на 100 кВт∙ч, а запас хода составляет 504−624 км.

Фокус По материалам:

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