MG представил конкурентов Tesla Model Y и Model S в Европе (фото) — Finance.ua
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MG представил конкурентов Tesla Model Y и Model S в Европе (фото)

Технологии&Авто
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MG представил конкурентов Tesla Model Y и Model S в Европе (фото)
MG представил конкурентов Tesla Model Y и Model S в Европе (фото)
Новые электромобили MG IM5 и IM6 показали на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Именно в Великобритании стартуют европейские продажи моделей, а вскоре они появятся в Норвегии и Швейцарии.
Об этом сообщается на официальном сайте MG.
MG представил конкурентов Tesla Model Y и Model S в Европе (фото)
Электрокары MG — премиальные модели с обтекаемым дизайном. В их основе лежит современная платформа с 800-вольтным электрооборудованием, обеспечивающим быструю зарядку на 80% всего за 17 минут.
Оба автомобиля имеют большой 26-дюймовый экран на передней панели и дополнительный 10-дюймовый тачскрин, а их комплектация включает в себя камеры кругового обзора, электропакет, вентиляцию кресел и систему полуавтономного движения. Объем багажника MG IM5 составляет 457 л, а IM6 — 665 л.

Новый MG IM5

MG представил конкурентов Tesla Model Y и Model S в Европе (фото)
4,93-метровый седан MG IM5 стоит от 39 450 фунтов стерлингов ($52 800) и является более доступным конкурентом Tesla Model S и Volkswagen ID.7.
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Электромобиль предлагают в заднеприводных версиях на 295 и 408 л. с., а также в полноприводном 750-сильном варианте. Самая мощная версия стартует до 100 км/ч за 3,2 с и может развить 270 км/ч. Можно выбрать батарею емкостью 75 или 100 кВт∙ч: запас хода достигает 489 и 575−710 км соответственно.

Электрокроссовер MG IM6

MG представил конкурентов Tesla Model Y и Model S в Европе (фото)
Электромобиль MG IM6 длиной 4,91 м бросит вызов Tesla Model Y. Его цена — от 47 995 фунтов стерлингов ($64 200). Электрокар доступен в вариантах мощностью 408 и 750 л.с. Топовая версия разгоняется до сотни за 3,6 с. Его продают только с батареей на 100 кВт∙ч, а запас хода составляет 504−624 км.
По материалам:
Фокус
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