Mercedes представил стильный семейный электромобиль (фото) — Finance.ua
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Mercedes представил стильный семейный электромобиль (фото)

Технологии&Авто
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Mercedes представил стильный семейный электромобиль (фото)
Mercedes представил стильный семейный электромобиль (фото)
Электромобиль Mercedes CLA Shooting Brake поступит в продажу с марта 2026 по цене от 57−58 тыс. евро.
О нем рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.
Новый Mercedes CLA Shooting Brake сохраняет элегантный стремительный силуэт, однако стал более обтекаемым благодаря выдвижным дверным ручкам. А вот «лицо» автомобиля изменилось, причем в электрической версии вместо радиаторной решетки установлена заглушка с узором в виде трехлучевых звезд Mercedes-Benz. К тому же универсал несколько подрос.
Mercedes представил стильный семейный электромобиль (фото)

Размеры Mercedes CLA Shooting Brake:

  • длина — 4723 мм;
  • ширина — 1855 мм;
  • высота — 1469 мм;
  • колесная база — 2790 мм.
Mercedes представил стильный семейный электромобиль (фото)
Как и в седане Mercedes CLA 2025, в салоне могут быть установлены два или три дисплея на передней панели, также доступна проекция на лобовое стекло. В мультимедийную систему встроили ChatGPT.
Семейный универсал просторнее предшественника. Багажник Mercedes CLA Shooting Brake стал несколько меньше (455−1290 л), зато в электрической модификации появился дополнительный 101-литровый отсек спереди.
Mercedes представил стильный семейный электромобиль (фото)
Электромобиль Mercedes CLA Shooting Brake был предложен в двух модификациях:
  • CLA250+ with EQ Technology — один мотор, задний привод, 272 л.с. и 335 Н∙м, 6,8 с до 100 км/ч, максималка 210 км/ч, батарея на 85 кВт∙ч, запас хода 761 км;
  • CLA350 4Matic with EQ Technology — два двигателя, полный привод, 354 л.с. и 515 Н∙м, 5 с до 100 км/ч, максималка 210 км/ч, батарея на 85 кВт∙ч, запас хода 730 км.
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Электромоторы Mercedes CLA отличаются пониженной энергозатратой, а силовая установка поддерживает быструю зарядку мощностью 320 кВт. В таком режиме пополнить запас хода электрокара на 310 км можно за 10 минут.
Mercedes представил стильный семейный электромобиль (фото)
Бензиновый универсал Mercedes CLA получил 1,5-литровый турбомотор с 48-вольтной «мягкой» гибридной установкой. Его подробности не раскрывают, но известно, что он будет дешевле электрических версий.
По материалам:
Фокус
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