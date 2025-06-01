Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото) — Finance.ua
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Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото)

Технологии&Авто
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Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото)
Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото)
У Mercedes SLR McLaren Stirling Moss появится преемник. Трековый суперкар Mosslr выпустят лимитированной серией и оснастят мощным V12.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Mosslr разработали не в Mercedes-Benz — это проект немецкой компании Engler Automotive. Впрочем, создатели авто вдохновлялись именно Mercedes SLR McLaren Stirling Moss.
Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото)
Как и знаменитый предшественник, в суперкаре Engler Mosslr нет лобового стекла. Он рассчитан на гоночный трек и водителя в шлеме.
Новый Engler Mosslr выдержан в ретростиле и напоминает гоночные автомобили 50-х годов. У него вытянутый силуэт с длинным капотом и обтекателями за сиденьями. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами.
Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото)
Выхлоп суперкара выведен из передних крыльев. Оригинально выглядят тонкие фонари на всю ширину кузова.
Салон Engler Mosslr украшен дорогой кожей и карбоном. Спортивные кресла разделены высоким туннелем.
Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото)
Новый Engler Mosslr дебютирует с бензиновыми V8 твин-турбо мощностью 740 и 986 сил. Максимальная скорость составит 322 и 349 км/ч соответственно. Позже добавят вариант с 838-сильным V12.
Всего выпустят всего 75 Engler Mosslr. Цена суперкара составит от 710 тыс. до 790 тыс. евро.
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По материалам:
Фокус
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