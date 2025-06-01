Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото) — Finance.ua

Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото) Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Знаменитый суперкар Mercedes 2000-х получил сверхмощного современного преемника (фото)

У Mercedes SLR McLaren Stirling Moss появится преемник. Трековый суперкар Mosslr выпустят лимитированной серией и оснастят мощным V12.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Mosslr разработали не в Mercedes-Benz — это проект немецкой компании Engler Automotive. Впрочем, создатели авто вдохновлялись именно Mercedes SLR McLaren Stirling Moss.

Как и знаменитый предшественник, в суперкаре Engler Mosslr нет лобового стекла. Он рассчитан на гоночный трек и водителя в шлеме.

Новый Engler Mosslr выдержан в ретростиле и напоминает гоночные автомобили 50-х годов. У него вытянутый силуэт с длинным капотом и обтекателями за сиденьями. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами.

Выхлоп суперкара выведен из передних крыльев. Оригинально выглядят тонкие фонари на всю ширину кузова.

Салон Engler Mosslr украшен дорогой кожей и карбоном. Спортивные кресла разделены высоким туннелем.

Новый Engler Mosslr дебютирует с бензиновыми V8 твин-турбо мощностью 740 и 986 сил. Максимальная скорость составит 322 и 349 км/ч соответственно. Позже добавят вариант с 838-сильным V12.

Всего выпустят всего 75 Engler Mosslr. Цена суперкара составит от 710 тыс. до 790 тыс. евро.

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Фокус По материалам:

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