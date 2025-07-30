Бессент предупредил Китай о возможном введении 100% пошлины из-за закупки российской нефти — Finance.ua
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Бессент предупредил Китай о возможном введении 100% пошлины из-за закупки российской нефти

Мир
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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок подсанкционной российской нефти может привести к введению высоких пошлин из-за законопроекта в Конгрессе.
Об этом он заявил на пресс-конференции, завершая двухдневные торгово-экономические переговоры между США и Китаем в Стокгольме, передает Reuters.
По словам Бессента, законопроект в Конгрессе США позволяет Трампу взимать тарифы до 500% из стран, покупающих санкционную российскую нефть, что может побудить союзников США прибегнуть к подобным шагам, чтобы сократить российские энергетические поступления.
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«Поэтому я думаю, что каждый, кто покупает находящуюся под санкциями российскую нефть, должен быть готов к этому», — отметил Бессент.
Он добавил, что китайские чиновники ответили, что Китай является суверенным государством с энергетическими потребностями, и закупки нефти будут осуществляться на основе внутренней политики страны.
«Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим нарушать их суверенитет, поэтому они готовы платить 100% пошлины», — подчеркнул Бессент.
Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, потребляя около 2 миллионов баррелей в день, за ним следуют Индия и Турция.
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Бессент также отметил, что выразил недовольство США относительно продолжения Китаем закупок подсанкционной иранской нефти и продажи россии товаров двойного назначения на сумму $15 миллиардов.
По его словам, он также предупредил своего коллегу, вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифена, что дальнейшая продажа товаров в Россию, которые в конечном итоге используются для производства оружия, навредит усилиям Китая по укреплению торговых связей с Европой.
«Я указал им, что это очень вредит их имиджу в Европе, поскольку они способствуют войне на европейской границе», — отметил Бессент.
По материалам:
Укрінформ
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