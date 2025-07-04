Доходы рф от нефти и газа в июне упали на треть: самый низкий показатель с 2023 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходы рф от нефти и газа в июне упали на треть: самый низкий показатель с 2023 года

Энергетика
1
Доходы россии от продажи нефти и газа в июне упали на 33,7% в годовом исчислении до 494,8 млрд рублей (6,29 млрд долларов). Это самый низкий показатель с января 2023 года. Доходы от продажи нефти и газа — важнейший источник средств для Кремля и составляют около четверти всех доходов федерального бюджета.
Об этом сообщает Reuters.
Кроме снижения на треть в годовом исчислении, в июне выручка также снизилась на 3,5% по сравнению с маем. За первое полугодие продажи нефти и газа снизились почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 4,73 трлн рублей.
Читайте также
Сокращение поступлений болезненно для россии, значительно увеличила расходы на оборону и безопасность с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
В 2025 году рф увеличила государственные расходы на оборону на четверть — до 6,3% от валового внутреннего продукта — самого высокого уровня со времен «холодной войны». В текущем году расходы на оборону составляют 32% от общих расходов федерального бюджета россии.
Первоначально Минфин страны-агрессора планировал получить в этом году 10,94 трлн рублей от продажи нефти и газа, однако из-за падения цен на «черное золото» прогноз был снижен до 8,32 трлн рублей.
Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в 2024 году составили 11,13 трлн рублей.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems