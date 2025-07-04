Доходы рф от нефти и газа в июне упали на треть: самый низкий показатель с 2023 года — Finance.ua

Доходы рф от нефти и газа в июне упали на треть: самый низкий показатель с 2023 года Сегодня 04:03 — Энергетика

Доходы россии от продажи нефти и газа в июне упали на 33,7% в годовом исчислении до 494,8 млрд рублей (6,29 млрд долларов). Это самый низкий показатель с января 2023 года. Доходы от продажи нефти и газа — важнейший источник средств для Кремля и составляют около четверти всех доходов федерального бюджета.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме снижения на треть в годовом исчислении, в июне выручка также снизилась на 3,5% по сравнению с маем. За первое полугодие продажи нефти и газа снизились почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 4,73 трлн рублей.

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Сокращение поступлений болезненно для россии, значительно увеличила расходы на оборону и безопасность с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В 2025 году рф увеличила государственные расходы на оборону на четверть — до 6,3% от валового внутреннего продукта — самого высокого уровня со времен «холодной войны». В текущем году расходы на оборону составляют 32% от общих расходов федерального бюджета россии.

Первоначально Минфин страны-агрессора планировал получить в этом году 10,94 трлн рублей от продажи нефти и газа, однако из-за падения цен на «черное золото» прогноз был снижен до 8,32 трлн рублей.

Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в 2024 году составили 11,13 трлн рублей.

Діло По материалам:

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