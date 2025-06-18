ЕС планирует полностью отказаться от российского газа и нефти до 2027 года — Finance.ua
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ЕС планирует полностью отказаться от российского газа и нефти до 2027 года

Энергетика
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ЕС планирует полностью отказаться от российского газа и нефти до 2027 года
ЕС планирует полностью отказаться от российского газа и нефти до 2027 года
Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года.
Об этом свидетельствует информация на сайте Еврокомиссии.
Эта инициатива является составляющей стратегии Евросоюза REPowerEU, цель которой — полностью вывести российские энергоносители (газ, нефть и ядерное топливо) с европейских рынков. Предложение охватывает меры по поэтапному отказу от трубопроводного газа, сжиженного природного газа (LNG) и нефти.
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Ожидается, что отказ от российских ископаемых энергоносителей будет способствовать переходу на чистую энергию и повысит конкурентоспособность Евросоюза. Замена энергоносителей возможна благодаря альтернативным поставщикам, развитой инфраструктуре импорта и хорошо интегрированному рынку газа в пределах ЕС.

График прекращения импорта газа:

  • новые контракты на российский газ будут запрещены с 1 января 2026 года;
  • действующие краткосрочные контракты прекратят действовать до 17 июня 2026 года;
  • исключение будет действовать для поставок трубопроводного газа в страны без выхода к морю, связанные с долгосрочными контрактами. Их разрешат до конца 2027 года;
  • долгосрочные контракты будут полностью прекращены до конца 2027 года.
Государства-члены ЕС, все еще покупающие российскую нефть, должны подготовить планы диверсификации, чтобы полностью прекратить такой импорт до конца 2027 года.
По материалам:
Finance.ua
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