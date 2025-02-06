В ЕС работают над планом полного отказа от импорта российского газа — Finance.ua

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В ЕС работают над планом полного отказа от импорта российского газа

Энергетика
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В ЕС работают над планом полного отказа от импорта российского газа
В ЕС работают над планом полного отказа от импорта российского газа
В Евросоюзе разрабатывают план, предусматривающий полный отказ от импорта российского газа. Это происходит, несмотря на опасения Венгрии и Словакии.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
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Она обратила внимание, что блок тесно сотрудничает со странами-членами по обеспечению безопасности энергоснабжения. В частности, это касается Венгрии и Словакии, наиболее пострадавших от прекращения транзита российского газа через Украину. При этом ЕС всегда готов поддержать страны-члены блока в их усилиях по диверсификации поставщиков.
Итконен отметила, что в скором времени Евросоюз предложит дорожную карту для полного отказа от российского газа.
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«Мы не заинтересованы в увеличении использования российского ископаемого топлива в Европейском Союзе. Напротив, мы сейчас работаем над планом, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива», — подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.
Напомним, с 1 января Украина приостановила транзит российского газа. Это вызвало резкое недовольство у властей Словакии и Венгрии.
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В частности, премьер Словакии Роберт Фицо начал угрожать, что его страна прекратит экспорт электроэнергии в Украину, если транзит не будет восстановлен.
Со своей стороны премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении заблокировать продление санкций ЕС против россии из-за прекращения транзита.
По материалам:
РБК-Україна
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