На мировом рынке появится больше американского газа — Климкин Сегодня 05:47 — Энергетика

На мировом рынке появится больше американского газа. И это Европа уже учитывает.

Об этом в интервью Радио NV заявил министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин, комментируя позицию президента США Дональда Трампа по энергетике.

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«Я думаю, что на мировом рынке появится больше американского газа. И это Европа уже учитывает. Вы видите нежелание покупать российский газ, хотя Европа сейчас покупает больше сжиженного российского газа, чем когда-либо после начала полномасштабного вторжения», — подчеркнул Климкин.

Он также отметил: «Но экспорт газа будет серьезной частью политического трампистского драйва, по нефти нужно будет договариваться прежде всего с ключевыми производителями, с саудитами. У них себестоимость производства — 8−10−12, максимум 15 долларов, что бы вы ни делали с нефтью, которая идет из горизонтального бурения, там 10 долларов достичь нельзя. Я думаю, у американцев появляется уникальная тема для разговора. Удастся ли им снизить цену на нефть? Думаю, что да, это приведет к перераспределению рынка, а это очень болезненный вопрос для путина. И это будет одной из тем для разговора с Трампом, и одним из ключевых рычагов».

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Климкин также напомнил, что россия хочет любой ценой вернуть свой газ в Европу.

«путин мечтает вернуть свой газ с любой скидкой в ​​Европу, поскольку сейчас этот газ никому не нужен, который шел в Европу. Но в Европе, к сожалению, тоже многие бизнесы очень и очень хотят получать российский газ со скидкой, что бы они ни говорили публично. И здесь возникает очень много тем для разговоров между новой американской администрацией и российским режимом, но даже в более широком контексте», — отметил Климкин.

НВ По материалам:

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