Еврокомиссия разрабатывает план полного прекращения импорта российского газа — Finance.ua
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Еврокомиссия разрабатывает план полного прекращения импорта российского газа

Энергетика
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Еврокомиссия разрабатывает план вывода всего российского ископаемого топлива с рынка Евросоюза, но, несмотря на усилия ЕС, поставки газа в Европу продолжаются, и Брюссель хочет положить этому конец.
Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, пишет enkorr со ссылкой на Interfax.
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«На счет плана или дорожной карты относительно полного отказа Европейского Союза от российского ископаемого топлива — это продолжается. Это было объявлено как-то, что Энергетическая комиссия представит в первые 100 дней (своего мандата), так что у нас еще есть несколько дней до этого срока» , — сказала Итконен на пресс-брифинге в Брюсселе 20 января.
ЕС уже принял значительные меры, «чтобы избавиться от любого российского ископаемого топлива», и «в целом мы значительно сократили импорт российского газа», добавила она.
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«Мы сократили весь российский импорт угля, большую часть российского импорта нефти и более двух третей российского газа», — отметила Итконен.
«Несмотря на эти значительные результаты, российский газ все еще присутствует на рынке ЕС. И это то, чего мы не хотели бы видеть, и это, конечно, один из вопросов, которые будут рассмотрены в этой дорожной карте, которая будет представлена ​​в ближайшие недели», — добавила она.
По материалам:
Економічна Правда
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