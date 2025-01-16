Еврокомиссия: атака россии на газохранилище в Украине не угрожает энергетической безопасности — Finance.ua

Еврокомиссия: атака россии на газохранилище в Украине не угрожает энергетической безопасности Сегодня 21:26 — Энергетика

Европейский Союз изучает информацию о последствиях вчерашней атаки россии на одно из крупнейших подземных хранилищ газа в Украине и в настоящее время считает, что это не несет угрозы безопасности поставок газа в ЕС.

Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге 16 января, передает корреспондент «Европейской правды».

Пресс-секретарь подчеркнула, что по последним данным, угрозы Евросоюзу от последствий российской атаки на украинское газохранилище нет.

«Мы были проинформированы о последней атаке на подземный объект газосервисной станции на Западе Украины… Согласно последней имеющейся у нас информации, нет рисков в ближайшее время для безопасности поставок газа в ЕС», — заявила Итконен.

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Она добавила, что ЕС продолжает «очень внимательно следить за ситуацией, в частности, в сотрудничестве с секретариатом Энергетического сообщества».

«Со вчерашнего дня мы в постоянном контакте с Украиной, ведя переговоры, чтобы оценить точный масштаб причиненного ущерба… и определить любые возможные последствия для безопасности поставки (газа)», — уточнила представитель Еврокомиссии.

В Еврокомиссии констатировали, что украинская энергетическая система «находится под чрезвычайным давлением из-за целенаправленных, неустанных атак со стороны российского агрессора».

«К сожалению, есть основания полагать, что россия, вероятно, продолжит целиться по объектам критической энергетической инфраструктуры. ЕС полностью готов помогать, и мы продолжаем поддерживать украинский народ», — подчеркнула Анна-Кайса Итконен.

Как известно, 15 января рф совершила массированную ракетную атаку на Украину. Преимущественно под атакой рф находились западные области Украины.

Європейська правда По материалам:

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