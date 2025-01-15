россия будет подавать газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи — Finance.ua

россия будет подавать газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи Сегодня 21:30 — Энергетика

россия возобновит подачу газа для непризнанного Приднестровья — это она будет делать в формате гуманитарно-технической помощи.

Об этом заявил лидер непризнанного региона Вадим Красносельский.

Такое решение было принято по результатам его поездки в россию и встречи с представителями российского Министерства энергетики.

Детали технических аспектов возобновления подачи газа он не привел, но заверил, что все системы к этому готовы.

Напомним, с 1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

В то же время Молдова не согласилась на требования россии, которые та выдвинула для продолжения поставки газа Приднестровью альтернативным маршрутом через Балканы. 28 декабря 2024 года «Газпром» официально объявил, что с января прекратит поставлять газ в Приднестровье из-за «невыполнения платежных обязательств».

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В Приднестровье прекратили подачу тепла и горячей воды в жилые дома. В многоэтажках газ доступен только для приготовления пищи. Его подают из запасов в системе газопроводов, но только до тех пор, пока давление в сети не снизится до критического уровня. Промышленные предприятия приостановили работу, а с 3 января ввели веерные отключения электроэнергии.

От помощи Молдовы в закупках газа на европейских рынках в ПМР отказались — ожидают, что российский «Газпром» возобновит поставки.

theБабель По материалам:

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