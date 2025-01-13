Украина готова помочь Приднестровью, — Зеленский — Finance.ua
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Украина готова помочь Приднестровью, — Зеленский

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Украина готова помочь Приднестровью, — Зеленский
Украина готова помочь Приднестровью, — Зеленский
Украина готова помочь непризнанному Приднестровью в преодолении гуманитарного кризиса, однако не видит реакции от тех, кто контролирует ситуацию на этой территории.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
Он добавил, что сознательные действия москвы привели к вакууму энергоресурсов и страданиям людей на территории Приднестровья. По его словам, таким образом россия пытается повлиять на общественные настроения в Молдове перед выборами:
«Украина может помочь углем. Однако пока мы не видим ответной реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра. Если они подыгрывают россии, это одно дело, совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье. С нашей стороны готовность есть».

Энергетический кризис в Приднестровье

Напомним, ранее россия заявила, что «Молдовагаз» задолжал ей деньги, поэтому она останавливает поставки газа на территорию страны.
Больше всего от этого пострадало Приднестровье — люди остались без газа, отопления и горячей воды. Кроме того, введены веерные отключения электроэнергии.
По материалам:
УНІАН
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