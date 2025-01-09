Сийярто грозится блокировать вступление Украины в ЕС из-за остановки транзита российского газа — Finance.ua

Сийярто грозится блокировать вступление Украины в ЕС из-за остановки транзита российского газа Сегодня 11:35

Сийярто грозится блокировать вступление Украины в ЕС из-за остановки транзита российского газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто грозится блокировать вступление Украины в Евросоюз из-за остановки транзита российского газа.

В соцсети Facebook Сийярто прокомментировал законопроект № 12 380, предусматривающий запрет транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения.

«В этой связи нужно с уважением обратить внимание наших украинских коллег на то, что есть права и обязанности. Реальность: в государствах-членах ЕС принимают единогласное решение о наборе новых членов. Другими словами, необходимо, чтобы каждое государство-член проголосовало „да“», — пишет он.

Сийярто добавил, что каждое государство имеет суверенное право выбирать источники и маршруты поставок энергоносителей, необходимых для его функционирования, и что внешнее влияние в этом вопросе недопустимо.

«Страна, заключающая соглашение об ассоциации с ЕС или даже желающая стать членом ЕС, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС путем предоставления транспортных маршрутов. Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС», — пишет он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре заявлял, что Будапешт ведет переговоры с москвой и Киевом о сохранении транзита российского газа через Украину. Он даже предложил «трюк», позволяющий транспортировать голубое топливо из россии.

«Трюк», по его словам, состоит в том, чтобы российский газ на момент попадания на территорию Украины «был бы уже в собственности покупателей». «Так что поступающий в Украину газ будет уже не российским, а венгерским», — объяснял замысел Орбан.

Соглашение о транзите российского газа между Газпромом и Нафтогазом через территорию Украины закончилось 1 января 2025 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев не будет его продлевать.

В ответ на перекрытие транзита российского газа в ЕС премьер-министр Словакии Роберт Фицо, 22 декабря ездивший в москву на переговоры с российским диктатором путиным, пригрозил прекратить поставки электроэнергии в период дефицита в энергосистеме Украины.

Зеленский отреагировал на угрозы Фицо. Глава государства считает, что путин поручил тому открыть «второй энергетический фронт» за счет интересов народа Словакии.

2 января Фицо пригрозил, что Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам.

НВ По материалам:

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