Трамп призвал ЕС покупать больше американской нефти и газа, чтобы избежать пошлин — Finance.ua

Трамп призвал ЕС покупать больше американской нефти и газа, чтобы избежать пошлин Сегодня 16:44

Трамп призвал ЕС покупать больше американской нефти и газа, чтобы избежать пошлин

Президент США Дональд Трамп повторил призыв к Европейскому Союзу покупать больше американской нефти и газа, если он хочет избежать введения таможенных тарифов.

Об этом сообщает Bloomberg

«Единственное, что они могут сделать быстро — это купить наши нефть и газ. Мы устроим это с помощью тарифов или им придется покупать наши нефть и газ», — сказал Трамп журналистам в Белом доме после своей инаугурации.

Отмечается, что Европейский Союз и некоторые азиатские правительства рассматривают возможность закупки большего количества энергоносителей у крупнейшего в мире экспортера нефти и СПГ. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году выдвинула идею о том, что импорт из США может заменить потребление российского сжиженного газа.

Трамп стремится активизировать развитие американской энергетики, объявив чрезвычайное положение в энергетике и отменив запрет на аренду морских нефтегазовых месторождений, который фактически блокировал бурение в большинстве прибрежных вод США. Он также отменил запрет на утверждение новых заводов по экспорту СПГ, наложенный администрацией Джо Байдена.

«Мы собираемся заработать много денег на энергетике. Мы имеем больше, чем кто-либо другой», — заявил Трамп.

Укрінформ По материалам:

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