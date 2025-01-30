ЕС рассматривает возможность возобновления транзита газа из рф для прекращения войны в Украине — FT
Чиновники Евросоюза обсуждают вероятность возобновления закупки российского газа. Некоторые члены блока полагают, что это может поспособствовать завершению российско-украинской войны.
Об этом сообщает Financial Times.
По словам источников, те, кто хочет снова покупать газ у россии, настаивают, что это не только снизит цены на энергоносители в Европе, но и побудит рф начать переговоры о прекращении огня в Украине.
Но, по словам источников, даже выдвижение идеи о возобновлении прямого транзита газа из рф в ЕС уже вызвало негативную реакцию у ближайших союзников Украины.
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Среди сторонников возобновления транзита — немецкие и венгерские чиновники. Их поддерживают еще несколько стран-членов ЕС, которые рассматривают такой шаг как способ снизить цены на энергоресурсы.
Возобновление транзита газа в Европу значительно увеличило бы доходы россии. До полномасштабного вторжения в Украину рф по трубопроводам поставляло Евросоюзу около 40% газа от общих потребностей блока. Крупнейшим импортером была Германия.
Среди тех, у кого эта идея вызвала сопротивление — представители большинства стран Восточной Европы, которые последние три года занимались сокращением объемов импорта российских энергоресурсов в блок.
«Это глупо. Какими глупыми мы можем быть, чтобы даже думать об этом как о варианте?», — сказал один из чиновников.
Разговоры о возобновлении прямого транзита российского газа вызвало недовольство и у некоторых экспортеров СПГ из США, стремящихся заключить соглашение о долгосрочных поставках европейским компаниям. Они опасаются, что возобновление транзита газа из рф, в частности через территорию Украины, сделает их продукцию неконкурентоспособной.
На этой неделе один из чиновников Еврокомиссии по энергетике находится в США для встречи с экспортерами СПГ, чтобы договориться о долгосрочных поставках.
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Официально Европейский Союз задался целью отказаться от всех ископаемых энергоресурсов из россии до 2027 года. План достижения этой цели должен быть представлен в марте.
Однако тяжелое положение промышленности блока увеличило потребности в более дешевых ресурсах. Обычно стоимость газа в Европе в 3−4 раза выше по сравнению с США.
В 2024 году россия по трубопроводу поставляла в ЕС около 10% газа от общего объема потребностей блока, но с 1 января 2025 года эта цифра сократилась вдвое, после того как Украина прекратила транзит по своей территории.
Единственный трубопровод, по которому россия поставляет Европе газ — «Турецкий поток». Сейчас Венгрия вместе со Словакией активно призывают ЕС надавить на Украину для возобновления транзита газа.
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