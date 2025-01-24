Орбан требует возобновления транзита газа по Украине в обмен на продление санкций против россии — Finance.ua

Орбан требует возобновления транзита газа по Украине в обмен на продление санкций против россии Сегодня 15:30 — Мир

Орбан требует возобновления транзита газа по Украине в обмен на продление санкций против россии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз оказывать давление на Украину с целью возобновления транзита российского газа в Европу и увязал этот вопрос с продлением санкций против москвы. Блок рассматривает его требование, поскольку необходима единогласная поддержка 27 государств-членов, чтобы продлить санкции, которые иначе прекратят свое действие после 31 января.

Об этом пишет Bloomberg 24 января.

«Если Украина хочет получить нашу помощь, например, путем введения санкций против россии, то, пожалуйста, снова откройте газовый маршрут», — сказал Орбан, добавив, что для этого потребуется «один телефонный звонок из Брюсселя».

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Он также потребовал от Украины гарантий того, что основной альтернативный маршрут поставки газа в Венгрию, Турецкий поток, будет защищен от возможных атак, а также, что маршруты поставки нефти в Венгрию также будут защищены.

Венгрия планирует проконсультироваться с администрацией Трампа, прежде чем определить свою позицию по поводу санкций против россии, заявил журналистам в 23 января министр иностранных дел Петер Сийярто. Он сказал, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в 27 января.

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Это означает, что послам ЕС, которые встретятся 24 января в Брюсселе, будет сложно решить этот вопрос. Пока Орбан не выдвинул своих последних требований, возобновление санкций каждые шесть месяцев было обычным делом.

Орбан разозлил коллег из ЕС на саммите в прошлом месяце, заявив, что он хочет дождаться инаугурации президента США Дональда Трампа, прежде чем решать, продлевать ли санкции. Этот шаг в последнюю минуту породил перспективу того, что рутинное решение, которое обычно принимают дважды в год, может оказаться под угрозой.

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