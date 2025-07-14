В прошлом году ЕС потратил на закупку нефти и газа из россии больше, чем на помощь Украине — Finance.ua

В прошлом году ЕС потратил на закупку нефти и газа из россии больше, чем на помощь Украине Сегодня 17:01 — Энергетика

С 2021 по 2024 год импорт топлива из России в Европу сократился на 80%. Несмотря на это, режим владимира путина продолжает получать от ЕС прибыль: в 2024 году они потратили 22 миллиарда евро на закупку нефти и природного газа из рф, что превышает всю помощь Украине. Однако, как утверждает Энергетический форум в своем последнем анализе, полная независимость от российских поставок все же возможна.

Об этом пишет Business Insider.

Хотя с 2022 года ЕС запретил, среди прочего, импорт российской нефти по морю и импорт российских нефтепродуктов, экспорт технологий добычи из ЕС в россию, перевалку сжиженного природного газа (LNG) в европейских портах, импорт сжиженного газа LPG (с исключениями) и импорт угля, он все еще позволяет импорт газа по трубопроводам и импорт LNG, и мпорт нефти по трубопроводам в Чешскую Республику, Словакию и Венгрию, а также определенные услуги для российских танкеров или судов, перевозящих уголь.

В этом контексте Мачей Заневич, эксперт по вопросу европейской энергетической безопасности, в своей новой публикации на Энергетическом форуме пишет о «лазейках» в законодательстве ЕС, результатом существования которых является 15 миллиардов евро, которые россия заработала от продажи газа в Европу в 2024 году, 6,5 миллиарда евро от продажи нефти и 350 млн евро от продажи чистого н-бутана и изобутана (формы LPG, не подпадающие под санкции).

Франция, Венгрия, Италия и Испания заплатили за первое сырье (соответственно свыше 3 млрд евро, 2,5 млрд евро и по 2 млрд евро для двух последних государств).

В случае Венгрии и Словакии зависимость от импорта российского газа выросла с 57 до 70% между 2021 и 2024 годами.

Импорт нефти через Чехию, Словакию и Венгрию осуществлялся через трубопровод «Южная Дружба».

В 2025 году Венгрия и Словакия останутся единственными государствами-членами ЕС, которые будут продолжать покупать этот товар у россии, что может продолжать генерировать доходы примерно в 4−5 миллиардов евро ежегодно.

Вторая лазейка используется россией и заключается в уклонении от санкций. Прибыль от продажи топлива с помощью так называемого теневого флота (с момента вторжения в Украину более 800 старых судов, зарегистрированных в странах, которые не ввели санкции против россии, использовались для транспортировки сырья) оценивается в 31 миллиард евро.

Меньший доход, около 3,5 миллиарда евро, также генерируется от продаж топлива на основе российской нефти, производимой преимущественно в Турции и Индии.

Также есть случаи перевалки российской нефти в европейских территориальных водах, например у побережья Румынии, Греции и Испании, что принесло россии примерно 1 миллиард евро дохода в 2024 году.

Как можно устранить эти лазейки, ускоряя переход с российского сырья? Рекомендации отчета расширяют предложения Европейской Комиссии и включают, например, введение ценовых и количественных ограничений на закупку LNG, даже до полного запрета импорта. Транзакции на спотовом рынке должны быть сразу запрещены.

Установление тарифов на газ, как LNG, так и импорт по трубопроводам, позволит обойти вето Словакии и Венгрии, поскольку это требует простого большинства государств-членов. Нежелание обеих центральноевропейских столиц предпринимать более радикальные шаги можно было бы преодолеть, поддерживая строительство дополнительной инфраструктуры для диверсификации поставок.

Рекомендации относительно нефти предлагают отменить исключение, позволяющее Венгрии и Словакии импортировать через трубопровод «Южная Дружба». Новые нефтяные контракты будут запрещены, а если полный запрет не будет введен, нефть также будет подлежать налогообложению.

Дальнейшие рекомендации включают в себя запрет на импорт продукции, изготовленной из российской нефти, расширение списка санкций против теневого флота каждые три месяца и ограничение перевалки в европейских водах. Другое предложение поддерживает тарифную политику относительно удобрений происхождением из россии и беларуси.

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