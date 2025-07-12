Страны ОПЕК+ в августе увеличат добычу нефти — Finance.ua
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Страны ОПЕК+ в августе увеличат добычу нефти

Энергетика
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Страны ОПЕК+ в августе увеличат добычу нефти
Страны ОПЕК+ в августе увеличат добычу нефти
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники решили ускорить увеличение добычи нефти в августе на 548 тыс. баррелей в сутки.
Об этом говорится в пресс-релизе организации по итогам встречи.
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Саудовская Аравия, россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман отметили, что этот шаг постепенного увеличения добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от изменения рыночных условий.
«Восемь стран ОПЕК+ также заявили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить процесс компенсации (за предыдущее сокращение добычи. — Ред.)», — говорится в сообщении.
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Среди прочего участники встречи договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения, в частности, рыночных условий.
Восемь стран встретятся 3 августа, чтобы определиться с уровнями добычи в сентябре.
По материалам:
Укрінформ
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