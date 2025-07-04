США ввели санкции против судов, перевозивших нефть из Ирана — Finance.ua
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США ввели санкции против судов, перевозивших нефть из Ирана

Мир
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США ввели санкции против судов, перевозивших нефть из Ирана
США ввели санкции против судов, перевозивших нефть из Ирана
Правительство США объявило о новых санкциях против ряда компаний и судов, причастных к нелегальным схемам экспорта иранской нефти. По данным Госдепартамента, эти структуры помогали получать незаконную прибыль для иранского режима.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Госдепартамент США.
В целом санкции введены против шести организаций, а также четырех судов, принимавших участие в крупных операциях по закупке, продаже, транспортировке или продвижению иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции.
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Отдельно Министерство финансов США наложило ограничения на транспортировавшие и покупавшие иранскую нефть сети на миллиарды долларов.
Под санкции попали и суда так называемого «теневого флота», которые осуществляли поставки, маскируя их под перевозку иракской нефти или смешивая иранскую нефть с другими грузами.
По материалам:
Укрінформ
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