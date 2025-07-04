США ввели санкции против судов, перевозивших нефть из Ирана — Finance.ua

США ввели санкции против судов, перевозивших нефть из Ирана Сегодня 13:32 — Мир

США ввели санкции против судов, перевозивших нефть из Ирана

Правительство США объявило о новых санкциях против ряда компаний и судов, причастных к нелегальным схемам экспорта иранской нефти. По данным Госдепартамента, эти структуры помогали получать незаконную прибыль для иранского режима.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Госдепартамент США.

В целом санкции введены против шести организаций, а также четырех судов, принимавших участие в крупных операциях по закупке, продаже, транспортировке или продвижению иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции.

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Отдельно Министерство финансов США наложило ограничения на транспортировавшие и покупавшие иранскую нефть сети на миллиарды долларов.

Под санкции попали и суда так называемого «теневого флота», которые осуществляли поставки, маскируя их под перевозку иракской нефти или смешивая иранскую нефть с другими грузами.

Укрінформ По материалам:

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