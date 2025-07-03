Трамп отменил санкции против ряда компаний рф — Moscow Times — Finance.ua
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Трамп отменил санкции против ряда компаний рф — Moscow Times

Фондовый рынок
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Трамп отменил санкции против ряда компаний рф — Moscow Times
Трамп отменил санкции против ряда компаний рф — Moscow Times
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций, введенных против Сирии. В результате из американских «черных списков» изъяли ряд российских компаний, банков и отдельных лиц.
Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на The Moscow Times.
Согласно релизу Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC), санкции сняли с экс-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), бывшего главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова.
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«Я воспринимаю это решение как серьезный сигнал о заинтересованности руководства США — и лично президента Трампа — изменить характер отношений с нашей страной», — заявил Илюмжинов.
Илюмжинова в 2015 году обвинили в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Тогда его активы на территории США были заморожены. Сам экс-глава ФИДЕ назвал включение в санкционный список неожиданным.
Под сирийские санкции также подпадали и другие российские структуры, в частности:
  • банк «российский финансовый альянс»;
  • Темпбанк;
  • «Мир Бизнес Банк»;
  • РФК-Банк;
  • «Промсырьеимпорт»;
  • «Рособоронэкспорт» — государственный посредник по торговле оружием;
  • Global Vision Group;
  • «СТГ Логистик»;
  • «Маритайм Ассистанс» и другие.
Как позже отметили в Центре противодействия дезинформации, действительно указ президента США от 30 июня 2025 года касался отмены сирийского санкционного списка. В то же время, ограничения за участие в войне против Украины и сотрудничество с Ираном остаются неизменными.
В ЦПИ сообщили, что некоторые российские компании действительно были исключены из сирийского санкционного списка, но подавляющее большинство из них осталось в украинском и иранском списках.
«Компания „Рособоронэкспорт“ и все другие российские юридические и физические лица, поддерживающие войну против Украины, остаются под санкциями США», — подчеркнули в ЦПИ.
По материалам:
Економічна Правда
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