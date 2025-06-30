США сняли санкции с проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в котором участвует «Росатом» — Finance.ua

США сняли санкции с проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в котором участвует «Росатом» Сегодня 10:29 — Энергетика

США сняли санкции с проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в котором участвует «Росатом», Фото: www.kemma.hu

США отменили санкции, касающиеся проекта строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, реализуемого с участием российского «Росатома».

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает Общественное.

Читайте также Ряд стран ЕС ищут пути введения санкций против рф без согласия Венгрии

«США отменили санкции, которые блокировали строительство атомной электростанции „Пакш II“. Эти политически мотивированные меры были введены администрацией Байдена как раз перед тем, как Дональд Трамп вступил в должность», — написал Сиярто. Он поблагодарил новую администрацию США и назвал проект гарантией энергетической безопасности Венгрии.

The US has lifted sanctions that blocked construction of the Paks II nuclear plant. These politically motivated measures were imposed by the Biden admin just before @realDonaldTrump took office. Grateful to the Trump admin, as this project will guarantee our future energy supply. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) June 29, 2025

По словам министра, производство крупногабаритного оборудования для станции продолжается в россии и Франции, и теперь строительство может активизироваться.

«К счастью, с января в Вашингтоне есть президент, считающий Венгрию другом. В свете этого правительство США отменило санкции, связанные с инвестициями в АЭС „Пакш“», — добавил Сиярто, сообщил новостной портал Komárom-Esztergom.

Он подчеркнул, что строительство теперь может набрать новый импульс. И напомнил, что оборудование, необходимое для АЭС «Пакш», производится в россии и Франции.

Читайте также Венгрия отклонила проект ЕС относительно гарантий безопасности и нового пакета военной помощи для Украины — Politico

Отметим, что в декабре 2014 года россия и Венгрия подписали документы на строительство пятого и шестого блоков запущенной еще в 1980-е годы АЭС «Пакш» в рамках проекта «Пакш-2». В строительстве второй очереди АЭС участвует «Росатом», а расчеты между россией и Венгрией проводились через попавший под санкции Газпромбанк в ноябре 2024 года. Ранее Венгрия добилась от Евросоюза полного вывода проекта «Пакш-2» из-под европейских санкций, вводимых против россии.

10 июня Еврокомиссия предложила новый раунд санкций против россии, направленных на энергетические доходы москвы, ее банковскую систему и военную промышленность. Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций против россии. Как они объяснили, это было сделано в ответ на планы Европейского Союза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.