США сняли санкции с проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в котором участвует «Росатом» — Finance.ua
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США сняли санкции с проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в котором участвует «Росатом»

Энергетика
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США сняли санкции с проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в котором участвует «Росатом»
США сняли санкции с проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в котором участвует «Росатом», Фото: www.kemma.hu
США отменили санкции, касающиеся проекта строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, реализуемого с участием российского «Росатома».
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает Общественное.
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«США отменили санкции, которые блокировали строительство атомной электростанции „Пакш II“. Эти политически мотивированные меры были введены администрацией Байдена как раз перед тем, как Дональд Трамп вступил в должность», — написал Сиярто. Он поблагодарил новую администрацию США и назвал проект гарантией энергетической безопасности Венгрии.
По словам министра, производство крупногабаритного оборудования для станции продолжается в россии и Франции, и теперь строительство может активизироваться.
«К счастью, с января в Вашингтоне есть президент, считающий Венгрию другом. В свете этого правительство США отменило санкции, связанные с инвестициями в АЭС „Пакш“», — добавил Сиярто, сообщил новостной портал Komárom-Esztergom.
Он подчеркнул, что строительство теперь может набрать новый импульс. И напомнил, что оборудование, необходимое для АЭС «Пакш», производится в россии и Франции.
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Отметим, что в декабре 2014 года россия и Венгрия подписали документы на строительство пятого и шестого блоков запущенной еще в 1980-е годы АЭС «Пакш» в рамках проекта «Пакш-2». В строительстве второй очереди АЭС участвует «Росатом», а расчеты между россией и Венгрией проводились через попавший под санкции Газпромбанк в ноябре 2024 года. Ранее Венгрия добилась от Евросоюза полного вывода проекта «Пакш-2» из-под европейских санкций, вводимых против россии.
10 июня Еврокомиссия предложила новый раунд санкций против россии, направленных на энергетические доходы москвы, ее банковскую систему и военную промышленность. Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций против россии. Как они объяснили, это было сделано в ответ на планы Европейского Союза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей.
По материалам:
suspilne.media
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