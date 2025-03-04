Венгрия отклонила проект ЕС относительно гарантий безопасности и нового пакета военной помощи для Украины — Politico Сегодня 12:17 — Казна и Политика

Венгрия отклонила проект ЕС относительно гарантий безопасности и нового пакета военной помощи для Украины — Politico

Венгрия на встрече послов Европейского Союза 28 февраля отклонила проект документа о поддержке Украины, сообщает Politico

В проекте документа говорилось о гарантиях безопасности, которые ЕС может предоставить Украине, а также о новом пакете военной помощи.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна откажется от дальнейшей финансовой или военной поддержки Киева.

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Кроме того, Фицо подверг критике подход Запада «мир через силу», назвав его «нереалистичным».

18 февраля Politico писало, что страны Евросоюза готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 миллиардов евро, чтобы усилить позицию Киева до начала возможных переговоров с рф.

По словам двух анонимных дипломатов, сумма помощи может увеличиться до 10 миллиардов евро или больше, когда страны пересмотрят свои запасы.

20 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против выделения ЕС пакета помощи для Украины на сумму 20 миллиардов евро.

1 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к председателю Европейского совета Антониу Коште с требованием прямых переговоров между ЕС и россией о прекращении огня в Украине. Он также пригрозил заблокировать принятие заключений Евросовета относительно Украины.

НВ По материалам:

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