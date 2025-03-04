Венгрия отклонила проект ЕС относительно гарантий безопасности и нового пакета военной помощи для Украины — Politico — Finance.ua
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Венгрия отклонила проект ЕС относительно гарантий безопасности и нового пакета военной помощи для Украины — Politico

Казна и Политика
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Венгрия отклонила проект ЕС относительно гарантий безопасности и нового пакета военной помощи для Украины — Politico
Венгрия отклонила проект ЕС относительно гарантий безопасности и нового пакета военной помощи для Украины — Politico
Венгрия на встрече послов Европейского Союза 28 февраля отклонила проект документа о поддержке Украины, сообщает Politico.
В проекте документа говорилось о гарантиях безопасности, которые ЕС может предоставить Украине, а также о новом пакете военной помощи.
В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна откажется от дальнейшей финансовой или военной поддержки Киева.
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Кроме того, Фицо подверг критике подход Запада «мир через силу», назвав его «нереалистичным».
18 февраля Politico писало, что страны Евросоюза готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 миллиардов евро, чтобы усилить позицию Киева до начала возможных переговоров с рф.
По словам двух анонимных дипломатов, сумма помощи может увеличиться до 10 миллиардов евро или больше, когда страны пересмотрят свои запасы.
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20 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против выделения ЕС пакета помощи для Украины на сумму 20 миллиардов евро.
1 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к председателю Европейского совета Антониу Коште с требованием прямых переговоров между ЕС и россией о прекращении огня в Украине. Он также пригрозил заблокировать принятие заключений Евросовета относительно Украины.
По материалам:
НВ
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